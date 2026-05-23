उत्तम नगर तरुण हत्या केस में दिल्ली पुलिस की बड़ी चूक; 2 महीने जेल में रहा बेगुनाह इमरान

Innocent Imran Released in Tarun Murder Case: दिल्ली के उत्तम नगर तरुण हत्याकांड में गिरफ्तार इमरान उर्फ बंटी को लेकर जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस मामले की सुनवाई करते हुए जहां अदालत ने इमरान को बाइज्जत बरी कर दिया, तो वहीं पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए जॉइंट पुलिस कमिश्नर को खास आदेश दिए हैं.
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Delhi News Today in Hindi: हालिया होली के पर्व पर दो परिवारों की आपसी रंजिश को लेकर तरुण नाम के नौवजवान की हत्या हो गई थी. इस घटना से न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कई हिस्सों में माहौल तनावपूर्ण हो गया था. इस हत्याकांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जिससे पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
दरअसल, उत्तर पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में तरुण नाम के नौजवान की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक बेगुनाह नौजवान को अदालत ने बाइज्जत बरी करते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया है. यह केस उस समय दर्ज किया गया था, जब 25 मार्च 2026 को घायल मानसिंह के बयान के आधार पर हत्या का केस दर्ज हुआ था.
इसके बाद मृतक तरुण की मां की शिकायत पर कई लोगों के नाम सामने आए, जिनमें एक नाम "इमरान" का भी शामिल था. इसी आधार पर 18 मार्च 2026 को उत्तम नगर से इमरान उर्फ बंटी पुत्र सैफी मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया.
गिरफ्तारी के बाद यह मामला लगातार अदालत में चला और जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, सच्चाई सामने आने लगी. गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज की जांच में यह साफ हो गया कि गिरफ्तार किया गया इमरान उर्फ बंटी घटना में शामिल नहीं था. असल आरोपी इमरान पुत्र उमरदीन था और पुलिस ने बेगुनाह इमरान उर्फ बंटी पुत्र सैफी मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया.
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सभी सबूतों के सामने आने के बाद अदालत ने साफ कहा कि इमरान उर्फ बंटी के खिलाफ कोई भी विश्वसनीय या आपराधिक सबूत मौजूद नहीं हैं, इसलिए उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई का कोई आधार नहीं बनता है. इसी के साथ अदालत ने उसे तुरंत रिहा करने का आदेश जारी कर दिया.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इमरान को गलत पहचान के आधार पर गिरफ्तार किया गया और वह लंबे समय तक बिना किसी ठोस वजह के हिरासत में रहा. इसके बावजूद समय रहते उसकी रिहाई के लिए जरुरी कदम नहीं उठाए गए, जिसे अदालत ने गंभीर लापरवाही माना है.
अदालत ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए आदेश की कॉपी जॉइंट पुलिस कमिश्नर को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा सके और जरुरी कार्रवाई की जा सके.
इस पूरे घटनाक्रम के बीच जमीयत उलमा ए हिंद (JUH) की ओर से अहम भूमिका निभाई गई. बताया जा रहा है कि JUH के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर एडवोकेट अब्दुल गफ्फार ने इस मामले की पैरवी की. वहीं, संगठन के महासचिव मौलाना महबूब कासमी की अध्यक्षता में एक डेलीगेशन ने जॉइंट पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर क्षेत्र में शांति बनाए रखने, सांप्रदायिक तनाव रोकने और बेगुनाह लोगों को परेशान न किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा.
इंकलाब की रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए इमरान के पिता की अपील पर एडवोकेट मौलाना नियाज अहमद फारूकी की देखरेख में उसे फौरन कानूनी मदद भी उपलब्ध कराई गई थी. अब अदालत के फैसले के बाद बेगुनाह नौजवान की रिहाई से परिवार ने राहत की सांस ली है.
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