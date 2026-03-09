Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3135016
Zee SalaamIndian Muslim5 साल बाद अदालत का पसीजा दिल; दिल्ली दंगे में शरजील इमाम को मिली थोड़ी- सी राहत

5 साल बाद अदालत का पसीजा दिल; दिल्ली दंगे में शरजील इमाम को मिली थोड़ी- सी राहत

Delhi Court on Sharjeel Imam Bail: साल 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के कथित साजिश मामले में पांच साल से ज्यादा समय से जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम को दिल्ली की एक अदालत ने 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है, ताकि वे भाई की शादी में शामिल हो सकें और बीमार मां की देखभाल कर सकें.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 09, 2026, 06:25 PM IST

Trending Photos

शरजील इमाम (फाइल फोटो)
शरजील इमाम (फाइल फोटो)

Sharjeel Imam Interim Bail: साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. करीब पांच साल से ज्यादा समय से जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम को दिल्ली की एक अदालत 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है, ताकि वे अपने भाई की शादी में शामिल हो सकें और अपनी बीमार मां की देखभाल कर सकें. यह फैसला ऐसे समय आया है जब कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें और एक अन्य कथित आरोपी उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था.

शरजील इमाम 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़े कथित साजिश के मामले में आरोपी हैं. फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए रची गई एक पहले से तैयार और सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी. 

पुलिस के मुताबिक, कुछ लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी. इसी मामले में जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि अभियोजन पक्ष ने रिकॉर्ड पर ऐसे सबूत रखे हैं, जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि दोनों की कथित आपराधिक साजिश में भूमिका हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बरेली के बाद बदायूं में स्कूल में नमाज को लेकर हिंदू संगठनों का तांडव, दी विरोध की धमकी

हालांकि उसी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी थी. इनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं. अदालत ने कहा था कि इन आरोपियों की भूमिका शरजील इमाम और उमर खालिद से अलग बताई गई है, इसलिए उन्हें जमानत दी जा सकती है.

दिल्ली दंगों की इस कथित साजिश से जुड़े मामले में शरजील इमाम और कई अन्य लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में जमानत मिलना आमतौर पर काफी मुश्किल माना जाता है. दिल्ली पुलिस का यह भी दावा है कि इस कथित साजिश के पीछे कुछ आरोपी "मास्टरमाइंड" की भूमिका में थे. पुलिस का कहना है कि उनके भाषणों और अन्य सामग्रियों को जांच के दौरान सबूत के रूप में शामिल किया गया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में बुलडोजर, यूपी-बिहार-राजस्थान में संरक्षण; मुस्लिम पीड़ित देख BJP सरकारें बदलती हैं नियम?

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Delhi newsdelhi riots 2020Sharjeel Imammuslim news

Trending news

Delhi news
5 साल बाद अदालत का पसीजा दिल; दिल्ली दंगे में शरजील इमाम को मिली थोड़ी- सी राहत
Uttar Pradesh news
बदायूं में स्कूल में नमाज को लेकर हिंदू संगठनों का तांडव, दी विरोध की धमकी
iran news
ईरान युद्ध कब होगा खत्म? ट्रंप बोले- 'नेतन्याहू के साथ मिलकर लेंगे फैसला'
aligarh news
ईरान-इजरायल तनाव के बीच अलीगढ़ प्रशासन अलर्ट, 24 घंटे कंट्रोल रूम शुरू
Pakistan News
पाकिस्तान को ड्रैगन का सहारा; मुनीर की सेना 80 परसेंट हथियार चीन से करती है इम्पोर्ट
s jaishankar on iran israel war
ईरान जंग के बीच भारत का बड़ा फैसला, ईरानी युद्धपोत को कोच्चि में मिली पनाह
muslim news
Indonesia: कूड़े का पहाड़ बना मौत का जाल, पांच की मौत, कई लापता
mp news
भारत की जीत पर निकली बाइक रैली, शाजापुर में मस्जिद के पास फेंका गया सुतली बम
muslim news
मुंबई में ATS ने अचानक मारा छापा, इन मुस्लिम छात्रों पर कट्टरपंथ फैलाने का आरोप
muslim news
जुनैद-नासिर हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर बेल पर रिहा, हीरो की तरह हुआ स्वागत