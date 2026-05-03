दिल्ली में फिर उजड़ने का डर! जामिया के पास झुग्गियों पर लटकी डिमोलिशन की तलवार

Delhi News: दिल्ली में इन दिनों कई बस्तियों पर लगातार डिमोलिशन का खतरा मंडरा है. इसकी जद में कई मुस्लिम बाहुल कॉलोनियां भी हैं, इसकी वजह से लोगों में डर पैदा हो गया है. अभी हालिया घटनाओं की गूंज थमी भी नहीं थी कि एक बार फिर राजधानी के जामिया नगर इलाके से सटे क्षेत्र में आशियाना उजाड़े जाने की आशंका ने लोगों की नींद उड़ा दी है.

नई दिल्ली में जामिया नगर के पास, दिल्ली–मुंबई हाइवे के किनारे यमुना के पास मौजूद धोबी घाट इलाके की झुग्गियों को हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर किया है. इस नोटिस में साफ कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर लोग अपनी झुग्गियों से सामान हटा लें, इसके बाद वहां तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी.

जैसे ही यह नोटिस लगाया गया, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घबराहट में आ गए. बताया जा रहा है कि नोटिस चस्पा करने के दौरान दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था. यह बस्ती ऐसी है जहां करीब 80 फीसदी झुग्गियां हैं, जबकि 20 फीसदी पक्के मकान बने हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि यह जमीन उसके विभाग की है और इसके असली मालिकों को मुआवजा भी पहले ही दिया जा चुका है. इसलिए अब इस जमीन को खाली कराया जा रहा है.

दूसरी ओर, यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वे कई सालों से इस जगह पर रह रहे हैं और उनके पास सभी सरकारी कागजात मौजूद हैं. उनका यह भी कहना है कि इस मामले को लेकर अदालत में मुकदमा पहले से चल रहा है. ऐसे में जब मामला अदालत में है, तब इस तरह से नोटिस लगाना लोगों के लिए चिंता की बात है.

कुछ जानकारों का कहना है कि यह जमीन लंबे समय से प्रभावशाली लोगों के कब्जे में रही है और पिछले 20 सालों में यहां कई बार तोड़फोड़ की कार्रवाई भी हो चुकी है. लेकिन हर बार कुछ समय बाद झुग्गियां फिर से बस जाती हैं.

कानूनी सलाहकारों के मुताबिक, इस कार्रवाई का उस कैटेगरी से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है, जिसके नाम पर लोग डर रहे हैं. उनका कहना है कि जिन इलाकों को उस कैटेगरी में रखा गया है, वहां रहने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है. हालांकि, अगर यहां रहने वाले लोग इस नोटिस के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, तो मुमकिन है कि उन्हें उस आधार पर राहत न मिले.

इस पूरे मामले के बीच स्थानीय नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और किसी तरह की अफवाह या डर के माहौल में न आएं. फिलहाल, इलाके में बेचैनी का माहौल है और कई लोगों को अभी से बेघर होने का डर सताने लगा है.