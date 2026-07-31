'आप' का ताहिर हुसैन; कारपेंटर से सियासत तक का सफ़र, और फिर ताउम्र काल कोठरी की सजा

मुस्तफ़ा रज़ा दुनिया भर के बरेलवी मसलक वाले मुसलमानों के केंद्र उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से ताल्लुक रखते हैं, और ओशो के जबरा फैन भी हैं. वो पिछले 3 सालों से Zee Media Network से जुड़े हैं, जहाँ वो सीनियर सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की हैसियत से सलाम टीवी के सभी सोशल प्लेटफ़ॉर्म के लिए कंटेंट बनाते हैं. देश- दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ और मुस्लिम मुद्दों पर कंटेंट तैयार करने में मुस्तफ़ा रज़ा को महारत हासिल है. मुस्तफ़ा ने पत्रकारिता में मास्टर डिग्री तक की पढ़ाई की है. अपने फील्ड में उन्हें कुल 5 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो साधना टीवी, प्राइम न्यूज़ और सौगंध टीवी के लिए काम कर चुके हैं. मुस्तफ़ा रज़ा तक पहुँचने का पता- mustafa.raza@zeemedia.com