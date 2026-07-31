'आप' का ताहिर हुसैन; कारपेंटर से सियासत तक का सफ़र, और फिर ताउम्र काल कोठरी की सजा

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Tahir Hussain News: एक वक्त था जब शुमाल-मशरिकी दिल्ली के मुस्तफाबाद और नेहरू विहार इलाके में ताहिर हुसैन की तूती बोलती थी. करोड़ों की जायदाद, बड़ा कारोबार, आलीशान हवेली और एक कामयाब सियासी करियर. लेकिन आज, उसी शख्स की पहचान 2020 के दिल्ली दंगों के 'मास्टरमाइंड' के तौर हो रही है. ताहिर हुसैन का नाम, कभी आम आदमी पार्टी (AAP) के बड़े सियासी चेहरों में शुमार होता था. जिन्हें शुक्रवार (31 जुलाई) कड़कड़डूमा कोर्ट ने IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. आइए जानते हैं कब और कहां से शुरू हुआ ये मामला?
साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. इलेक्शन कमीशन को दिए हलफनामे के मुताबिक, ताहिर हुसैन सिर्फ 8वीं पास था. बड़ी डिग्रियां न होने वाबजूद ताहिर हुसैन को गहरी दुनियावी समझ है. यही वजह है कि उन्हें सिर्फ बिजनेस में ही कामयाबी नहीं मिली, बल्कि सियासत में खूब नाम कमाया.
कारपेंटर से सियासत तक का सफर
शुरुआत में ताहिर हुसैन ने कारपेंटर के तौर पर काम किया. धीरे-धीरे मेहनत करके लकड़ी और फर्नीचर का एक बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया. साल 2017 के MCD चुनावों में, ताहिर हुसैन ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया. पार्टी ने उन्हें नेहरू विहार के वार्ड 59-E से टिकट दिया और ताहिर हुसैन ने जबरदस्त जीत हासिल की.
काउंसलर बनने के बाद इलाके में ताहिर हुसैन का रुतबा और बढ़ गया. चांद बाग में उनकी 5 मंजिला इमारत सियासी रसूख की पहचान बन गई. ताहिर हुसैन की सियासी ज़िंदग़ी बेहतर चल रही थी. सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर आता है साल 2020 का फरवरी महीना, जिसने ताहिर हुसैन की किस्मत और दिल्ली का माहौल देखते ही देखते सब बदल कर रख दिया.
दिल्ली दंगों में क्या-क्या हुआ?
CAA-NRC के मुखालिफत में पूरे देश में एहतिजाज हो रहा है. दिल्ली में भी हुकूमत के खिलाफ जोरदार एहतिजाज हो रहा था. पुरअमन एहतिजाज के दौरान 23 फरवरी को कशीदगी फैल गई, और यह देखते ही देखते दंगा भड़क गया. सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक, दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 40 मुसलमान थे. ये दंगे कहां से शुरू और ये कैसे इतने बड़े पैमाने पर फैल गए, इसको लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं.
कुछ रिपोर्टस में दावा किया गया है कि साल 2020 में दंगा भड़कने की वजह शुमाली मशरिकी दिल्ली में एहतिजाज कर रहे मुसलमानों पर राइटविंग्स ग्रुप के कारकुनान ने हमला कर दिया था, इससे अफरा-तफरी मच गई. नतीजतन दंगे भड़क गए, और इसकी आड़ में शरपसंद अनासिर ने लगभग 5 दिन तक जमकर उत्पात मचाया. इसी दिल्ली दंगों में IB अफसर अंकित शर्मा का कत्ल कर दिया.
अंकित शर्मा कत्ल मामले में अब लगभग 6 साल बाद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. मार्च 2020 में पुलिस ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया था. तनाजा बढ़ता देख और अपनी साख बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी हाथ पीछे खींच लिए और ताहिर हुसैन को पार्टी से मुअत्तल कर दिया.
दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन पर दर्ज है 23 मामले
दंगे की फंडिंग को लेकर ED ने भी ताहिर हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, साथ ही UAPA जैसी सख्त धाराएं लगाई गईं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ताहिर हुसैन पर कत्ल, दंगा भड़काने, साजिश समेत दीगर मामलों में कुल 23 मामले दर्ज हैं. इस पूरे केस की जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए पहले से साजिश रची गई थी, जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ताहिर हुसैन है.
जांच एजेंसियों ने दावा किया कि चांद बाग में ताहिर हुसैन की बहुमंजिला इमारत में काफी लोग मौजूद थे. वायरल वीडियो में भी तस्दीक की गई की ताहिर हुसैन छत पर डंडा लिए खड़े नजर आ रहे है. बाद में पुलिस ने उनकी छत से बोरियों में भरे पत्थर, गुलेल और एसिड की बोतलें बरामद करने का दावा किया. फिलहाल दंगों से जुड़े मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं, जबकि अंकित शर्मा मामले में आज अदालत ने सजा सुनाई है.
ताहिर हुसैन के वकील ने अदालत में दी ये दलील
इससे पहले 13 जुलाई 2026 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को अंकित शर्मा के कत्ल के लिए कसूरवार करार दिया था. मुजरिम ठहराए जाने के बाद अदालत ने सजा पर दोनों फरीकों की दलीलें सुनी थीं. दिल्ली पुलिस ने अदालत में इस मामले को "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" में से एक बताया था. पुलिस के मुताबिक, अंकित शर्मा के शरीर पर कुल 51 घाव मिले थे. इनमें 7 घाव इतने संजीदा थे कि वे जानलेवा साबित हुए, जबकि 16 घाव धारदार हथियारों से किए गए थे.
दूसरी तरफ, ताहिर हुसैन के वकील ने दिल्ली पुलिस की मौत की सजा की मांग का मुखालफत की. उन्होंने अदालत में दलील दी कि ताहिर हुसैन ने खुद पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी थी. वकील का कहना था कि सिर्फ जिस्म पर मौजूद जख्मों की तादाद की बुनियाद पर यह फैसला नहीं किया जा सकता कि किसी मुजरिम को मौत की सजा दी जाए. अभी ताहिर हुसैन के पास ऊपरी अदालत में सजा को चुनौती देने का रास्ता खुला है. उम्मीद जताई जा रही है कि वह जल्द दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर करेंगे.