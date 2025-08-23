'उत्तराखंड में मदरसों को बंद करने की साजिश,' मुफ्ती मुकर्रम ने धामी सरकार को दी ये नसीहत
Zee Salaam

'उत्तराखंड में मदरसों को बंद करने की साजिश,' मुफ्ती मुकर्रम ने धामी सरकार को दी ये नसीहत

Delhi Shahi Imam on Uttarakhand Madarsa: उत्तराखंड सरकार के जरिये मदरसा बोर्ड भंग कर और नए कानून लागू करने पर जामा मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे गैर-संवैधानिक बताया और मुसलमानों को तालीम से महरूम करने की साजिश करार दिया. उन्होंने मुसलमानों के मॉब लिंचिंग पर भी जताई चिंता.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 23, 2025, 04:16 PM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Delhi News Today: धामी सरकार ने को मंजूरी देकर प्रदेश में मदरसों के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया. इस नए कानून बाद अब उत्तराखंड में सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा. जबकि पहले से चल रहे मान्यता प्राप्त मदरसों को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना होगा. 

उत्तराखंड के धामी सराकर के इस फैसले पर दिल्ली स्थित जामा मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम और मुस्लिम चिंतक मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मुहम्मद मुकर्रम अहमद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को गैर-संवैधानिक करार दिया. मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि सरकार ने न सिर्फ मदरसा बोर्ड खत्म किया बल्कि 2019 के गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसों की मान्यता से संबंधित कानून को भी रद्द कर दिया, जिससे राज्य के हर मदरसे के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है. 

'उत्तराखंड में मदरसों को बंद करने की साजिश'

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बीजेपी की अगुवाई वाली धामी सरकार का दावा है कि 'उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम-2025' के जरिये मदरसों के काम काज में पारदर्शिता आएगी, जिससे छात्रों को बेहतर मौके मिलेंगे. वहीं, मुफ्ती मुकर्रम ने सरकार के इस फैसले को आड़े हाथों लेते हुए कहा, "यह असम सरकार के जरिये मदरसों को बंद कर स्कूल में बदलने साजिश है और बूबहू इसी तरह की कार्रवाई उत्तराखंड में भी की जा सकती है."

जामा मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम ने डॉक्टर मुफ्ती मुहम्मद मुकर्रम अहमद ने जोर देते हुए कहा कि "भारतीय संविधान हर समुदाय को अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने का हक देता है, ऐसे में मदरसों को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है. सरकार कोई भी कानून बनाए, लेकिन अल्पसंख्यक नौजवानों को तालीम से महरूम न करे."

माब लिंचिंग पर भी जताई चिंता

इस मौके पर मुफ्ती मुकर्रम ने देश में लगातार बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर गहरा दुख और चिंता जताई. उन्होंने कहा कि गोरखपुर में बीते दिनों मुश्ताक अहमद की हत्या कर दी गई, जो बेहद निंदनीय है. उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और हमलावरों पर सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की, ताकि आगे ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके.

फतेहपुरी मस्जिद में उर्स का आयोजन

मुफ्ती मुकर्रम ने जानकारी दी कि 29 सफर (24 अगस्त 2025) को ईशा की नमाज के बाद मस्जिद फतेहपुरी में हजरत मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाएगा. इस मौके पर देश के नामी उलेमा और मशायख शिरकत करेंगे. साथ ही देश के प्रसिद्ध शायर डॉ. माजिद देवबंदी, मुहम्मद असलम वारसी सिवानी, मुहम्मद कासिम शम्सी और सैयद कैसर खालिद फिरदौसी अपनी शायरी के माध्यम से बारगाह-ए-मुजद्दिद में नजराना-ए-अकीदत पेश करेंगे.

ये भी पढ़ें: मदरसे पहले ढहे, अब रजिस्ट्रेशन की शर्त...धामी सरकार के फैसले से मुस्लिमों में बढ़ी बेचैनी!

 

