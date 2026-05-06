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दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला; 'इस्लामिक एथिक्स ऑफ़ वॉरफ़ेयर' किताब पर प्रतिबंध

Delhi News: दिल्ली सरकार ने 'इस्लामिक एथिक्स ऑफ वॉरफेयर' किताब पर आपत्ति जताते हुए उसे ज़ब्त करने का आदेश दिया है. सरकार का कहना है कि इसमें भड़काऊ और कट्टर विचार हैं, जो सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं. वहीं, कुछ लोग इसे धार्मिक शिक्षा से जुड़ी सामान्य किताब बता रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 06, 2026, 10:46 PM IST

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Delhi News: इस्लाम में युद्ध लड़ने का भी तरीका बताया गया है, जिसमें युद्ध अपराध करने पर रोक लगाई गई है. इस्लामिक युद्ध संहिता के तहत बेकसूर महिलाओं, बच्चों और बुजर्गों को मारने पर रोक लगाई गई है. इस चीज को दुनिया भर में खासकर इस्लामिक शिक्षा के इदारों में पढ़ाई जाती है. ऐसे ही भारत में भी 'इस्लामिक एथिक्स ऑफ़ वॉरफ़ेयर' के नाम से एक किताब को पढ़ाया जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस किताब के कंटेंट पर आपत्ति जताई है और इसे ज़ब्त करने का आदेश दिया है. आरोप लगाया जा रहा है कि किताब में एक खास धर्म के कट्टरपंथ और विद्रोह का ज़िक्र है, जिसके ज़रिए नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पैदा करने की बात कही गई है.

दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट ने इसको लेकर एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार को पता चला है कि 'इस्लामिक एथिक्स ऑफ़ वॉरफ़ेयर' किताब लोगों, खासकर एक खास तबके को हथियारबंद विद्रोह के लिए उकसाती है और कट्टर विचारधाराओं को बढ़ावा देती है, जो पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालती हैं. दिल्ली सरकार के ऑर्डर के मुताबिक संबंधित किताब के कंटेंट और भरोसेमंद इंटेलिजेंस के आधार पर मौजूद सबूत बेशक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हिंसा को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक किताबों के गलत इस्तेमाल के साथ-साथ भड़काऊ कंटेंट के लिए तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है.

दिल्ली सरकार ने अपने ऑर्डर में आगे लिखा कि यह किताब न सिर्फ़ दूसरे धर्मों के खिलाफ़ युद्ध की वकालत करके एकेश्वरवाद के वर्चस्व को बढ़ावा देती है और उसके लिए तर्क देती है, बल्कि दूसरे धार्मिक ग्रुप्स की मान्यताओं पर भी हमला करती है, जिससे अलग-अलग धार्मिक ग्रुप्स के बीच दुश्मनी, नफ़रत या अविश्वास पैदा होता है. ऑफिशियल ऑर्डर में आगे कहा गया है कि कथित किताब 'इस्लामिक एथिक्स ऑफ वॉरफेयर' की पहचान देश में धार्मिक ग्रुप्स के बीच दुश्मनी, नफरत, दुर्भावना और द्वेष की भावनाओं को बढ़ावा देने वाली के तौर पर की गई है और इसे इंडियन सिविल डिफेंस कोड, 2023 के सेक्शन 98 के तहत 'दबाया हुआ घोषित करने की ज़रूरत है.

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जबकि ऐसे विचारों को भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के सेक्शन 196, 197 (1) (g) और 197 (1) (j) के प्रोविज़न के तहत दोषी पाया गया है. दूसरी ओर, 'Amazon' पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, यूसुफ अल-हज अहमद की किताब 'इस्लामिक एथिक्स ऑफ वॉरफेयर' असल में 'इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑन मुस्लिम वुमन' सीरीज़ का हिस्सा है. यह सीरीज़ ज़िंदगी और धर्म के उन पहलुओं पर रोशनी डालती है जो एक माँ, टीचर और पालन-पोषण करने वाली के तौर पर एक महिला की भूमिका को आसान बनाने के लिए ज़रूरी हैं.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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