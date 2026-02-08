Delhi: गीजर ब्लास्ट बना जानलेवा! हजरत निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादा नशीन की दर्दनाक मौत

Hazrat Nizamuddin Dargah Sajjada Nashin Death Case: सर्दियों के मौसम में घरों और इमारतों में इस्तेमाल होने वाले गीजर कई बार जानलेवा हादसों की वजह बन जाते हैं. तकनीकी खराबी या सुरक्षा में जरा सी चूक कभी-कभी बड़े हादसे का रूप ले लेती है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से जुड़े सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद निजामी की गीजर फटने से मौत हो गई. इस घटना ने दरगाह से जुड़े लोगों और अकीदतमंदों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा शनिवार (8 फरवरी) शाम उस समय हुआ जब सैयद मोहम्मद निजामी बाथरूम में मौजूद थे. अचानक गीजर फटने से बाथरूम में आग भड़क उठी और तेज धमाका हुआ. हादसा इतना गंभीर था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. बताया जाता है कि सैयद मोहम्मद निजामी ख्वाजा हसन सानी निजामी के भतीजे थे और दरगाह की जिम्मेदारियों से जुड़े हुए थे.

पुलिस प्रशासन जांच में जुटा

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और दरगाह प्रशासन के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. बाद में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया. शुरुआती जानकारी में तकनीकी खराबी को हादसे की संभावित वजह बताया गया है. हालांकि, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है.

इस हादसे के बाद दरगाह से जुड़े लोगों और उनके परिचितों में शोक का माहौल है. सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं. दरगाह प्रशासन ने कहा है कि मृतक के परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी और घटना के कारणों की विस्तृत जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

सैयद मोहम्मद निजामी की अचानक हुई मौत से दरगाह और उनके करीबियों को गहरा आघात लगा है. उनके चाहने वाले उनकी मगफिरत के लिए दुआ कर रहे हैं, जबकि जांच एजेंसियां हादसे की वास्तविक वजह सामने लाने में जुटी हुई हैं. उनकी मौत को लेकर दरगाह इंतजामिया ने भी बयान जारी किया है.

गीजर से नहाते वक्त बरतें सावधानी?

गीजर सर्दियों में राहत देता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही इसे खतरनाक भी बना सकती है. इसलिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर ऐसे हादसों से बचा जा सकता है. सबसे पहले गीजर हमेशा प्रमाणित कंपनी का और सही तरीके से इंस्टॉल कराया हुआ होना चाहिए. समय-समय पर उसकी सर्विसिंग और गैस या बिजली कनेक्शन की जांच कराना जरूरी है. बाथरूम में पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए, खासकर गैस गीजर के मामले में, ताकि जहरीली गैस जमा न हो.

गीजर चालू छोड़कर लंबे समय तक बाथरूम बंद न रखें और जरूरत से ज्यादा तापमान सेट करने से बचें. अगर गीजर से अजीब आवाज, गैस की गंध या पानी का असामान्य तापमान महसूस हो तो तुरंत उसे बंद कर दें और विशेषज्ञ को बुलाएं. खुद से मरम्मत करने की कोशिश न करें। छोटे-छोटे सुरक्षा नियम अपनाकर गीजर के इस्तेमाल को सुरक्षित बनाया जा सकता है और बड़े हादसों से बचाव संभव है.

