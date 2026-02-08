Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3102468
Zee SalaamIndian MuslimDelhi: गीजर ब्लास्ट बना जानलेवा! हजरत निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादा नशीन की दर्दनाक मौत

Delhi: गीजर ब्लास्ट बना जानलेवा! हजरत निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादा नशीन की दर्दनाक मौत

Geyser Blast in Hazrat Nizamuddin Dargah: दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद निजामी की शनिवार शाम बाथरूम में गीजर फटने से मौत हो गई. धमाके के बाद आग लग गई और उनकी मौके पर ही जान चली गई. पुलिस तकनीकी खराबी की आशंका के बीच मामले की जांच कर रही है, जबकि घटना से दरगाह और अकीदतमंदों में शोक की लहर दौड़ गई.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 08, 2026, 04:20 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Hazrat Nizamuddin Dargah Sajjada Nashin Death Case: सर्दियों के मौसम में घरों और इमारतों में इस्तेमाल होने वाले गीजर कई बार जानलेवा हादसों की वजह बन जाते हैं. तकनीकी खराबी या सुरक्षा में जरा सी चूक कभी-कभी बड़े हादसे का रूप ले लेती है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से जुड़े सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद निजामी की गीजर फटने से मौत हो गई. इस घटना ने दरगाह से जुड़े लोगों और अकीदतमंदों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा शनिवार (8 फरवरी) शाम उस समय हुआ जब सैयद मोहम्मद निजामी बाथरूम में मौजूद थे. अचानक गीजर फटने से बाथरूम में आग भड़क उठी और तेज धमाका हुआ. हादसा इतना गंभीर था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. बताया जाता है कि सैयद मोहम्मद निजामी ख्वाजा हसन सानी निजामी के भतीजे थे और दरगाह की जिम्मेदारियों से जुड़े हुए थे.

पुलिस प्रशासन जांच में जुटा
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और दरगाह प्रशासन के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. बाद में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया. शुरुआती जानकारी में तकनीकी खराबी को हादसे की संभावित वजह बताया गया है. हालांकि, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: फिल्म 'कल्कि संभल' पर बवाल तेज, मौलाना ममलूकुर्रहमान के बाद मौलाना वसी अशरफ ने की बैन लगाने की मांग

इस हादसे के बाद दरगाह से जुड़े लोगों और उनके परिचितों में शोक का माहौल है. सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं. दरगाह प्रशासन ने कहा है कि मृतक के परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी और घटना के कारणों की विस्तृत जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

सैयद मोहम्मद निजामी की अचानक हुई मौत से दरगाह और उनके करीबियों को गहरा आघात लगा है. उनके चाहने वाले उनकी मगफिरत के लिए दुआ कर रहे हैं, जबकि जांच एजेंसियां हादसे की वास्तविक वजह सामने लाने में जुटी हुई हैं. उनकी मौत को लेकर दरगाह इंतजामिया ने भी बयान जारी किया है.

गीजर से नहाते वक्त बरतें सावधानी?
गीजर सर्दियों में राहत देता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही इसे खतरनाक भी बना सकती है. इसलिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर ऐसे हादसों से बचा जा सकता है. सबसे पहले गीजर हमेशा प्रमाणित कंपनी का और सही तरीके से इंस्टॉल कराया हुआ होना चाहिए. समय-समय पर उसकी सर्विसिंग और गैस या बिजली कनेक्शन की जांच कराना जरूरी है. बाथरूम में पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए, खासकर गैस गीजर के मामले में, ताकि जहरीली गैस जमा न हो. 

गीजर चालू छोड़कर लंबे समय तक बाथरूम बंद न रखें और जरूरत से ज्यादा तापमान सेट करने से बचें. अगर गीजर से अजीब आवाज, गैस की गंध या पानी का असामान्य तापमान महसूस हो तो तुरंत उसे बंद कर दें और विशेषज्ञ को बुलाएं. खुद से मरम्मत करने की कोशिश न करें। छोटे-छोटे सुरक्षा नियम अपनाकर गीजर के इस्तेमाल को सुरक्षित बनाया जा सकता है और बड़े हादसों से बचाव संभव है.

यह भी पढ़ें: निपाह वायरस का कहर! बांग्लादेश में महिला की मौत, WHO ने दुनियाभर के देशों को किया चौकन्ना

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Delhi newsHazrat Nizamuddin Dargahmuslim news

Trending news

Delhi news
गीजर ब्लास्ट बना जानलेवा! हजरत निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादा नशीन की दर्दनाक मौत
muslim news
CM हिमंता का विवादित दावा; MP गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तान के लिए करती थीं जासूसी
muslim news
फिल्म 'कल्कि संभल' पर बवाल तेज,ममलूकुर्रहमान के बाद मौलाना वसी अशरफ ने की बड़ी मांग
muslim news
मुस्लिम समुदाय डॉक्टर,इंजीनियर नहीं अपराधी पैदा कर रहा है,BJP विधायक के बयान पर बवाल
muslim news
चीन बॉर्डर पर शहीद हुए हरियाणा के सलीम खान,राजकीय सम्मान के साथ किया गया दफन
muslim news
"मैं गरांटी देता हूँ, एक भी मुल्ला नहीं बोलेगा..." MP सतीश गौतम ने दिया विवादित बयान
India Malaysia Agreement
भारत-मलेशिया रिश्तों को नई रफ्तार, मोदी-अनवर इब्राहिम बैठक में हुए बड़े समझौते
Iran Day In Hyderabad
हैदराबाद में मनाया गया 'ईरान डे'; आज ही के दिन हुई थी इस्लामिक क्रांति
muslim news
नगर निगम चुनाव में उठा तीन तलाक का मुद्दा, भाजपा के इस नेता ने औवैसी पर बोला हमला
Assam news
असम BJP की वीडियो पर बवाल, हिमंता बिस्वा सरमा को मुसलमानों पर फायरिंग करते दिखाया