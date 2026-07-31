/दिल्ली दंगा साजिश केस में उमर खालिद को राहत? हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

बेंच ने उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने खालिद की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें उसने अंतरिम जमानत की मांग की है. इसके बाद बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की. इसी दिन सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी. ट्रायल कोर्ट ने 4 जुलाई को उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया. शरजील इमाम दिल्ली दंगों से करीब डेढ़ महीने पहले से जेल में बंद था, इसके बावजूद शरजील पर दिल्ली दंगा की साजिश रचने के इल्जाम में मुकदमे दर्ज किए गए.