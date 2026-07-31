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दिल्ली दंगा साजिश केस में उमर खालिद को राहत? हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

Delhi HC On Umar Khalid Bail Plea: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने अंतरिम जमानत की मांग पर भी नोटिस दिया और अगली सुनवाई 27 अगस्त तय की है. इसी दिन सह-आरोपी शरजील इमाम की याचिका पर भी सुनवाई होगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 31, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:12 PM IST
दिल्ली दंगा साजिश केस में उमर खालिद को राहत? हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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