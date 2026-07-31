/दिल्ली दंगा साजिश केस में उमर खालिद को राहत? हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

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Delhi HC On Umar Khalid Bail Plea: जवाहर लाल नेहरू (JNU) के स्टूडेंट लीडर उमर खालिद ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. शुक्रवार (31 जुलाई) को दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद की इस याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने इस नोटिस में दिल्ली पुलिस से उमर खालिद की इस याचिका पर जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की गई है. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और विकास महाजन की बेंच ने शुक्रवार (31 जुलाई) को उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई की.
बेंच ने उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने खालिद की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें उसने अंतरिम जमानत की मांग की है. इसके बाद बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की. इसी दिन सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी. ट्रायल कोर्ट ने 4 जुलाई को उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया. शरजील इमाम दिल्ली दंगों से करीब डेढ़ महीने पहले से जेल में बंद था, इसके बावजूद शरजील पर दिल्ली दंगा की साजिश रचने के इल्जाम में मुकदमे दर्ज किए गए.
अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट ने कहा कि यूएपीए मामलों में लंबे समय तक मुकदमा चलने के आधार पर जमानत देने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी पीठ को भेज रखा है. ऐसे में जब तक इस कानूनी विवाद पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, अदालत इस आधार पर जमानत नहीं दे सकती. उमर खालिद और शरजील इमाम ने पहले भी दो बार जमानत के लिए याचिकाएं दाखिल की थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक दोनों की याचिकाएं खारिज कर दी गईं.
यह मामला 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर हुए दंगों से जुड़ा है, जिनमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए. दंगों को भड़काने की साजिश रचने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में आरोप है कि खालिद ने दंगे भड़काने की एक बड़ी साजिश रची थी. खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था, वह तब से जेल में है.