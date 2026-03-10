Uttam Nagar Case: हाईकोर्ट से 16 घंटे की मोहलत; न तोड़े मुस्लिम आरोपियों के घर

Advertisement
Uttam Nagar Case: उत्तम नगर में होली के दिन आपसी झगड़े में एक युवक की कथित हत्या के आरोपियों के घर पर बुलडोज़र एक्शन के बाद अन्य मुल्जिम के घर वाले हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने घर गिराए जाने से सुरक्षा की मांग की थी. हाई कोर्ट ने कहा है कि घरों पर तब तक कोई तोड़-फोड़ न करे, जब तक कोर्ट बुधवार को मामले की सुनवाई नहीं कर लेता है. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:57 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) को हिदायत दी है कि वह उत्तम नगर में होली के दौरान आपसी झगड़े में एक  26 साल के युवक की कथित हत्या के आरोपियों के घरों पर तब तक कोई तोड़-फोड़ न करे, जब तक कोर्ट बुधवार को मामले की सुनवाई नहीं कर लेता है. 

जस्टिस बंसल ने अंतरिम निर्देश जारी करते हुए कहा, "आज और कल के बीच कुछ नहीं होना चाहिए. अभी शाम 4 बजे से कल सुबह 10:30 बजे के बीच कुछ नहीं होना चाहिए." 
ये पिटीशन उत्तम नगर केस के कुछ मुलजिमों की मां शहनाज़ और जरीना ने फाइल की थी. इनमें उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा बिना कानूनी प्रोसेस के मनमाने और गैर-कानूनी तरीके से तोड़े जाने से बचाने की मांग की गई है. 

अपनी पिटीशन में, शहनाज़ ने कहा कि वह और उनका परिवार पिछले 15-20 सालों से उत्तम नगर में अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं. यह प्रॉपर्टी उनके पति ने खरीदी थी और तब से परिवार वहां शांति से रह रहा है. याचिका में कहा गया है कि बिजली के बिल और म्युनिसिपल चार्ज रेगुलर भरे गए हैं, और अथॉरिटीज़ ने खुद कई सालों तक हाउस नंबर देकर और रेवेन्यू इकट्ठा करके प्रॉपर्टी को मान्यता दी है. 

जरीना ने अपनी पिटीशन में कहा कि वह और उनका परिवार लगभग चार दशकों से उसी इलाके में अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में रह रहे हैं. 

याचिकाओं में कहा गया है कि पड़ोसियों के बीच हुए एक लोकल झगड़े के सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता के नियमों के तहत 5 मार्च को उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी. यह झगड़ा कथित तौर पर बच्चों के गुब्बारों से खेलने को लेकर हुई एक छोटी सी अनबन से शुरू हुआ, जो बढ़कर दो परिवारों के बीच कहासुनी और हाथापाई में बदल गया था. लेकिन कुछ लोगों ने इस घटना को कम्युनल रंग देने की कोशिश की, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया.

बाद में इलाके में भीड़ जमा हो गई और कथित तौर पर इस घटना को कम्युनल हमला बताते हुए गलत जानकारी फैलाई.  याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग आरोपियों से जुड़े घरों में ताले और दरवाजे तोड़कर जबरदस्ती घुस गए, जगह में तोड़फोड़ की और घरों के कुछ हिस्सों में आग लगा दी, जिससे बहुत नुकसान हुआ है. अधिकारियों द्वारा की गई तोड़-फोड़ की कार्रवाई को भी चुनौती दी गई है. दिल्ली नगर निगम ने बिना कोई पहले से नोटिस, कारण बताओ नोटिस या सुनवाई का मौका दिए बुलडोज़र का इस्तेमाल करके एक आरोपी का घर गिरा दिया.

याचिकाकर्ताओं ने डर जताया है कि उनकी प्रॉपर्टी भी बिना सही प्रोसेस के गिराई जा सकती हैं, खासकर जब दूसरे आरोपी का घर गिराने से इलाके में डर पैदा हो गया.

हाई कोर्ट अब बुधवार को इस मामले की डिटेल में सुनवाई करेगा.

 इसे भी पढ़ें: रुद्रपुर के मुस्लिमों को अभी से सता रही है ईद की नमाज़ की चिंता; सरकार ने डाल दिया है बाधा

 इसे भी पढ़ें: बाहर ही नहीं, अपने राज्य में भी बेगाने हैं पश्चिम बंगाल के मुसलमान; SIR में नहीं जुड़ रहे नाम

Hussain Tabish

Uttam Nagar caseDelhi HC order in Uttam Nagar casedemolition of Muslims accused homesmuslim newsSalaam News

