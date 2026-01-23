Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3084171
Zee SalaamIndian MuslimTurkman Gate stone pelting case: 2 दिन में Delhi HC ने आरोपी उबेदुल्लाह की ज़मानत को किया रद्द

Turkman Gate stone pelting case: 2 दिन में Delhi HC ने आरोपी उबेदुल्लाह की ज़मानत को किया रद्द

Turkman Gate stone pelting case: दिल्ली के तुर्कमान गेट पर मस्जिद फैज़ इलाही के पास अतिक्रमण हटाने बुलडोज़र लेकर पहुंची दिल्ली नगर निगम की टीम के खिलाफ विरोध- प्रदर्शन के बाद भड़के उपद्रव और पत्थरबाजी केस में पुलिस ने डेढ़ दर्ज़न से ज्यादा लोगों लोकल मुसलमानों को हिरासत में लिए हैं. उनमें से कई को ज़मानत दे दी गई है, और एक को ज़मानत देने के बाद फिर उसे रद्द कर दिया गया.  

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Jan 23, 2026, 09:41 PM IST

Trending Photos

Turkman Gate stone pelting case: 2 दिन में Delhi HC ने आरोपी उबेदुल्लाह की ज़मानत को किया रद्द

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तुर्कमान गेट फैज़ इलाही मस्जिद परिसर इलाके में पत्थरबाजी मामले में एक मुल्जिम को दी गई ज़मानत के आदेश को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने मामले को दोबारा विचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया है.

जस्टिस प्रतीक जालान ने ज़मानत के आर्डर को रद्द कर दिया, जिसे दिल्ली पुलिस ने चुनौती दी थी. बेंच ने कहा कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें ज़मानत धोखे में और गलत आधार पर दी गई थी. इसे फिर से देखने की ज़रूरत है.

दरअसल, 20 जनवरी को, तीस हज़ारी कोर्ट ने मुल्जिम, मोहम्मद उबेदुल्लाह को रेगुलर ज़मानत दे दी थी, यह देखते हुए कि प्रॉसिक्यूशन को मुल्जिम की कस्टडी की ज़रूरत नहीं है. इससे पहले उसे 8 जनवरी को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था.
एडिशनल सेशंस जज (ASJ) जोगिंदर प्रकाश नाहर ने मोहम्मद उबेदुल्लाह को कुछ शर्तों के साथ ज़मानत दी थी. कोर्ट ने कहा कि मामले के फैक्ट्स और हालात को देखते हुए, आरोपी बेल का हकदार है. इसलिए, आरोपी मोहम्मद उबेदुल्लाह को 25,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम के एक श्योरिटी पर,कुछ शर्तों के साथ बेल दी गई थी. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी शिकायतकर्ता के घर के 50 मीटर के दायरे में नहीं आएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी की तरफ से कहा गया था कि घर के पास के इलाके के अलावा किसी और जगह का इस आरोपी का कोई वीडियो या कोई CDR रिकॉर्ड में नहीं आया है, जिससे पता चले कि यह मुल्जिम किसी भी तरह से अपराध में शामिल था. यह भी कहा गया कि वह अपने परिवार का वाहिद कमाने वाला है. वह अपने लकवाग्रस्त पिता की देखभाल करने वाला इकलौता बेटा है, और उसके पिता के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन स्लिप रिकॉर्ड में फाइल किए गए हैं. कोर्ट ने राज्य के APP की दलीलों पर ध्यान दिया कि यह आरोपी IPC की धारा 149/BNS की धारा 190 के तहत शामिल था. कोर्ट ने आदेश में कहा, "यह ध्यान दिया जाता है कि इस आरोपी की पुलिस कस्टडी की ज़रूरत नहीं है. आरोपी की तरफ से यह कहा जाता है कि वह जांच के दौरान सहयोग करेगा और उसे दी गई शर्तों का पालन करेगा."

आरोपी के वकील, ए एफ फैजी ने कहा कि उसका घर घटना की जगह से मुश्किल से 50 मीटर दूर है, और उसने इस मामले में कोई जुर्म नहीं किया है. यह भी कहा गया कि प्रॉसिक्यूशन ने फोटो फाइल की है, जिसमें दावा किया गया है कि इसमें दिख रहा वो शख्स आरोपी है. आरोपी की तरफ से कहा गया है कि उसे उसके घर के ठीक पास और बाहर दिखाया गया है. इसलिए, आरोपी का उसके घर के पास होना स्वाभाविक है.

एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) अतुल श्रीवास्तव ने APP ज्ञान चंद्र सोनी के साथ मिलकर बेल एप्लीकेशन का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि जब हत्या की कोशिश (सेक्शन 109 BNS) शामिल हो, तब भी इसे मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करना ज़रूरी है. आरोपी के वकील ने इस बात का विरोध किया और कहा कि हत्या की कोशिश का अपराध सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में ही ट्रायल के लायक है.
कोर्ट ने कहा था, "इसमें कोई शक नहीं है कि सेक्शन 307 IPC/सेक्शन 109(1) ऑफ़ BNS, 2023 में वह अपराध शामिल है जिस पर सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में ट्रायल के लायक है." 

इसे भी पढ़ें: आज़म खान ने यूनिवर्सिटी नहीं 'बबूल' का पेड़ लगाया था; ट्रस्ट से इस्तीफे को भी चाल मान रहे हैं विरोधी

 

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

Turkman Gate stone pelting caseMasjid faiz elahi caseSalaam News

Trending news

Turkman Gate stone pelting case
Turkman Gate stone pelting case: 2 दिन में आरोपी उबेदुल्लाह की ज़मानत HC में रद्द
Basant Panchami
नफरत की आंधी में मोहब्बत के दीये की रौशनी के मानिंद है दरगाहों और मजारों में बसंत
Jauhar Trust
आज़म खान ने यूनिवर्सिटी नहीं 'बबूल' का पेड़ लगाया था; इस्तीफे से भी डर रहे हैं विरोधी!
jammu kashmir snowfall
जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका वादी का नजारा
Colonel Sofia Qureshi
कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री बने गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट
Pakistan News
Pakistan: सरकारी कर्मचारियों पर दमन का आरोप, मानवाधिकार संगठनों ने की कड़ी निंदा
AMU student murder case
AMU छात्र मुल्ला मोहम्मद को 18 साल बाद मिला इंसाफ; तीन मुजरिमों को उम्रकैद
bhojshala dispute
‘हिंदू धर्म में दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं’, भोजशाला पर SC के फैसले पर भड़की साध्वी
baghpat news
UP News: रात के अंधेरे में कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर; उखाड़ दी गईं कब्रें, हुआ बवाल
Trump Iran Threat
जंग के मुहाने पर अमेरिका-ईरान? ट्रंप की चेतावनी पर आया करारा जवाब