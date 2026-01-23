Turkman Gate stone pelting case: 2 दिन में Delhi HC ने आरोपी उबेदुल्लाह की ज़मानत को किया रद्द

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तुर्कमान गेट फैज़ इलाही मस्जिद परिसर इलाके में पत्थरबाजी मामले में एक मुल्जिम को दी गई ज़मानत के आदेश को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने मामले को दोबारा विचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया है.

जस्टिस प्रतीक जालान ने ज़मानत के आर्डर को रद्द कर दिया, जिसे दिल्ली पुलिस ने चुनौती दी थी. बेंच ने कहा कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें ज़मानत धोखे में और गलत आधार पर दी गई थी. इसे फिर से देखने की ज़रूरत है.

दरअसल, 20 जनवरी को, तीस हज़ारी कोर्ट ने मुल्जिम, मोहम्मद उबेदुल्लाह को रेगुलर ज़मानत दे दी थी, यह देखते हुए कि प्रॉसिक्यूशन को मुल्जिम की कस्टडी की ज़रूरत नहीं है. इससे पहले उसे 8 जनवरी को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था.

एडिशनल सेशंस जज (ASJ) जोगिंदर प्रकाश नाहर ने मोहम्मद उबेदुल्लाह को कुछ शर्तों के साथ ज़मानत दी थी. कोर्ट ने कहा कि मामले के फैक्ट्स और हालात को देखते हुए, आरोपी बेल का हकदार है. इसलिए, आरोपी मोहम्मद उबेदुल्लाह को 25,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम के एक श्योरिटी पर,कुछ शर्तों के साथ बेल दी गई थी. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी शिकायतकर्ता के घर के 50 मीटर के दायरे में नहीं आएगा.

आरोपी की तरफ से कहा गया था कि घर के पास के इलाके के अलावा किसी और जगह का इस आरोपी का कोई वीडियो या कोई CDR रिकॉर्ड में नहीं आया है, जिससे पता चले कि यह मुल्जिम किसी भी तरह से अपराध में शामिल था. यह भी कहा गया कि वह अपने परिवार का वाहिद कमाने वाला है. वह अपने लकवाग्रस्त पिता की देखभाल करने वाला इकलौता बेटा है, और उसके पिता के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन स्लिप रिकॉर्ड में फाइल किए गए हैं. कोर्ट ने राज्य के APP की दलीलों पर ध्यान दिया कि यह आरोपी IPC की धारा 149/BNS की धारा 190 के तहत शामिल था. कोर्ट ने आदेश में कहा, "यह ध्यान दिया जाता है कि इस आरोपी की पुलिस कस्टडी की ज़रूरत नहीं है. आरोपी की तरफ से यह कहा जाता है कि वह जांच के दौरान सहयोग करेगा और उसे दी गई शर्तों का पालन करेगा."

आरोपी के वकील, ए एफ फैजी ने कहा कि उसका घर घटना की जगह से मुश्किल से 50 मीटर दूर है, और उसने इस मामले में कोई जुर्म नहीं किया है. यह भी कहा गया कि प्रॉसिक्यूशन ने फोटो फाइल की है, जिसमें दावा किया गया है कि इसमें दिख रहा वो शख्स आरोपी है. आरोपी की तरफ से कहा गया है कि उसे उसके घर के ठीक पास और बाहर दिखाया गया है. इसलिए, आरोपी का उसके घर के पास होना स्वाभाविक है.

एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) अतुल श्रीवास्तव ने APP ज्ञान चंद्र सोनी के साथ मिलकर बेल एप्लीकेशन का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि जब हत्या की कोशिश (सेक्शन 109 BNS) शामिल हो, तब भी इसे मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करना ज़रूरी है. आरोपी के वकील ने इस बात का विरोध किया और कहा कि हत्या की कोशिश का अपराध सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में ही ट्रायल के लायक है.

कोर्ट ने कहा था, "इसमें कोई शक नहीं है कि सेक्शन 307 IPC/सेक्शन 109(1) ऑफ़ BNS, 2023 में वह अपराध शामिल है जिस पर सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में ट्रायल के लायक है."

