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Uttam Nagar Case: बुलडोजर पर कोर्ट का ब्रेक, आरोपी शहनाज को HC ने बेघर होने से बचाया

Delhi HC on Uttam Nagar Bulldozer Action: उत्तम नगर में तरुण खटीक हत्याकांड के बाद एक तरफ दक्षिणपंथी संगठन लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली नगर निगम भी कथित आरोपियों के घरों पर बुलडोजर दौड़ाने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, तरण केस में एक आरोपी की याचिका पर नगर निगम के बुलडोजर पर हाईकोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:21 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Uttam Nagar murder case: होली के मौके पर दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में दो परिवारों के बीच विवाद हो गया था. इस दौरान तरुण नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी. दो अलग-अलग समुदायों के बीच हुए विवाद में तरुण खटीक की मौत पर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर वावेला मचाया. इतना ही नहीं, तरुण हत्याकांड केस में कथित आरोपियों के घरों में हिंदूवादी संगठनों ने लूट लिया और फिर आग लगा दी. इस मामले में दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम की कार्यशैली सवालों के घेरे में रही है.

इसकी वजह यह है कि कथितत आरोपियों के घरों को दिल्ली नगर निगम ने अवैध बताकर बुलडोजर से ढहा दिया. जब किसी के सिर से छत छिनने का खतरा मंडराता है, तब इंसाफ की उम्मीद ही सबसे बड़ा सहारा बनती है. दिल्ली के उत्तम नगर की इस कार्रवाई के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां बुलडोजर कार्रवाई के बीच अदालत ने हस्तक्षेप कर राहत दी और लोगों की उम्मीदें फिर से जगा दीं.

दरअसल, उत्तम नगर इलाके में तरुण खटीक हत्या मामले से जुड़े एक आरोपी के घर पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की. निगम का कहना है कि यह कदम अवैध निर्माण के खिलाफ उठाया गया और इससे पहले संबंधित लोगों को नोटिस भी दिया गया था. जवाब नहीं मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई. निगम ने भी यह भी कहा कि इस कार्रवाई को किसी घटना से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, यह मजह एक रूटीन कार्रवाई थी. 

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इसी मामले में एक अन्य आरोपी शहनाज ने अपने घर पर तोड़फोड़ रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया. याचिका में कहा गया कि बिना उचित मौका दिए ही कार्रवाई की जा रही है, जबकि पूरे इलाके में हालात एक जैसे हैं. इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दस दिनों के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिससे संबंधित परिवार को अस्थायी राहत मिल गई. फिलहाल शहनाज जेल में बंद हैं. 

बताया जा रहा है कि 4 मार्च को होली के दिन हुए आपसी विवाद में तरुण खटीक की मौत के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ था। हालांकि अब स्थानीय हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ बाहरी तत्व माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि दूसरे राज्यों से आए कुछ लोग यहां के माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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