उमर, शरजील इमाम समेत कई को मिलेगी जमानत? दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

Delhi News: दिल्ली दंगों के इल्जाम में जेल में बंद उमर खालीद, शरजील इमाम,गुलफिशा फातिमा समेत कई मुस्लिम नौजवानों की जमानत याचिका पर दिल्ली होई कोर्ट आज (2 अगस्त) फैसला सुनाएगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Delhi News: पिछले पांच सालों से दिल्ली दंगों के आरोप में उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कई मुस्लिम नौजवान जेल में बंद हैं. खबर है कि आज (2 अगस्त) दिल्ली हाई कोर्ट इन नौजवानों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी.
दरअसल, दिल्ली में वर्ष 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे. इसी मामले में उमर खालिद समेत कई नौजवानों को UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. ये लोग पिछले पांच सालों से जेल में बंद हैं. जमानत याचिका दायर करने वालों में उमर खालिद, शरजील इमाम, मोहम्मद सलीम खान, मीरान हैदर, खालिद सैफी, शिफा उर रहमान, अतर खान, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं.
इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने इन सभी मुल्जिमों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इन मुल्जिमों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. आज दिल्ली हाई कोर्ट दोपहर 2:30 बजे इस मामले में फैसला सुनाएगी.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही है. बीते 9 जुलाई को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था.
जमानत याचिका में मुल्जिमों की ओर से यह दलील दी गई है कि उन लोगों पर बिना मुकदमा चलाए पिछले पांच सालों से जेल में रखा गया है. याचिका में कहा गया कि अभी तक इस मामले में ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए.
गौरतलब है कि इन मुल्जिमों पर गैर कानूनी गतिविधि रोक थाम अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवाद के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. शरजील इमाम, उमर खालिद समेत कई मुस्लिम नौजवानों को पिछले पांच सालों से बिना किसी ट्रायल के जेल में बंद रखने पर विपक्ष के नेता समेत मुस्लिम संगठन सरकार पर गंभीर इल्जाम लगा चुके हैं. विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों का सरकार पर इल्जाम है कि सरकार इन मुस्लिम नौजवानों को सिर्फ उनके मजहबी पहचान की वजह से बिना ट्रायल जेल में रखा गया है.