अंतरधार्मिक केस में HC ने मुस्लिम नौजवान को किया बरी; हार गया बेटी का बाप!

Delhi News Today in Hindi: देश में बीते कुछ सालों से अंतरधार्मिक शादियों को लेकर माहौल लगातार गर्म रहा है. खास तौर पर जब कोई मुस्लिम नौजवान बहुसंख्यक समुदाय की लड़की से शादी करता है, तो कई बार उस पर "लव जिहाद" जैसे आरोप लगा दिए जाते हैं. ऐसे मामलों में सामाजिक दबाव, पारिवारिक विरोध और कानूनी लड़ाई अक्सर नौजवानों की जिंदगी को मुश्किल बना देती है. अब दिल्ली हाईकोर्ट की एक अहम टिप्पणी ने इस बहस को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

अदालत ने कहा है कि भारतीय समाज में धर्म, जाति और सामाजिक विभाजन इतने गहरे हो चुके हैं कि नौजवानों के लिए अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनना आसान नहीं रह गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अंतरधार्मिक विवाह से जुड़े पुराने मामले में मुस्लिम नौजवान को बरी करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की. अदालत ने साफ कहा कि मौजूद रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि लड़की अपनी मर्जी से नौजवान के साथ गई थी और बाद में दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी भी की थी.

जस्टिस वेल कुमार यादव ने अपने फैसले में कहा कि शादी का प्रमाण पत्र अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिससे यह साफ होता है कि दोनों का रिश्ता आपसी रजामंदी पर कायम था. अदालत ने माना कि बाद में परिवार और समाज के दबाव की वजह से लड़की ने नौजवान के खिलाफ अपहरण और रेप जैसे संगीन इल्जाम लगाए.

Add Zee News as a Preferred Source

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भारतीय समाज धर्म, जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र के आधार पर गहराई से बंटा हुआ है. ऐसे माहौल में अंतरधार्मिक विवाह को अक्सर स्वीकार नहीं किया जाता. अदालत ने चिंता जताई कि कई बार नौजवानों को अपनी पसंद से जिंदगी जीने की आजादी तक नहीं मिल पाती और कुछ मामलों में उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है.

यह भी पढ़ें: कुर्बानी नहीं, गौ रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे मुसलमान; अब क्या करेंगे गौरक्षक?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला साल 2004 का है. अदालत के मुताबिक, नौजवान और लड़की घर छोड़कर पश्चिम बंगाल चले गए थे. वहां दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट कानून 1953 के तहत शादी की थी. इसके बाद लड़की के पिता ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दोनों को वापस दिल्ली लाया गया.

बाद में निचली अदालत ने साल 2008 में नौजवान को अपहरण और रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी. हालांकि पीड़ित नौजवान ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब हाईकोर्ट ने सबूतों और रिकॉर्ड का विस्तृत अध्ययन करने के बाद नौजवान को राहत दे दी है.

अदालत ने कहा कि अगर लड़की का हकीकत में अपहरण हुआ था, तो यात्रा और ठहरने के दौरान कई मौकों पर मदद मांग सकती थी. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. अदालत के मुताबिक, यह बात इस ओर इशारा करती है कि वह अपनी मर्जी से नौजवान के साथ गई थी.

उम्र को लेकर भी अदालत ने विस्तार से टिप्पणी की. फैसले में कहा गया कि हड्डियों की जांच में लड़की की उम्र 14 से 16 साल के बीच बताई गई थी, लेकिन इस जांच में दो साल ऊपर-नीचे होने की संभावना रहती है. ऐसे में उसकी उम्र 18 साल तक मानी जा सकती है. अदालत ने यह भी कहा कि लड़की ने अपने बयान और चिकित्सकीय दस्तावेजों में खुद अपनी उम्र 18 साल बताई थी.

अदालत ने यह भी साफ किया कि अगर यह मान भी लिया जाए कि उस समय लड़की की उम्र 18 साल से कम थी, तब भी उस दौर के कानून के मुताबिक पति-पत्नी के संबंध को रेप नहीं माना जा सकता था, क्योंकि उस समय भारतीय दंड संहिता में पति को कानूनी छूट हासिल थी. बशर्ते पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा हो.

फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि निचली अदालत में लड़की के बयानों में कई विरोधाभास थे. जिरह के दौरान वह कई महत्वपूर्ण सवालों का साफ जवाब नहीं दे सकी. अदालत ने माना कि उसके बयान सामाजिक और पारिवारिक दबाव से प्रभावित दिखाई देते हैं.

यह भी पढ़ें: कश्मीर में एक और आसिफा: 12 साल की लड़की का रेप और हत्या, पास में मिला कुराना और चप्पल