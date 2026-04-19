आंखों से अंधे, मजहब अलग…लेकिन इरादे मजबूत, HC ने भी दी जोड़े के प्यार को मंजूरी

Delhi News: प्यार जब अपनी राह चुनता है, तो वह हर दीवार और हर बंदिशों को तोड़ देता है. कुछ ऐसा ही एक अनोखा मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया है, जहां अदालत ने न सिर्फ दो लोगों के साथ रहने के अधिकार को मान्यता दी, बल्कि उनके रिश्ते को सुरक्षा भी दी है. लड़का और लड़की दोनों पूरी तरह से दृष्टिहीन हैं और उनका धर्म भी अलग-अलग है, यही वजह है कि कोर्ट का यह आदेश कई मायनों में खास है.

शनिवार (18 अप्रैल) को इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया. हाई कोर्ट की बेंच ने पूरी तरह से दृष्टिहीन और अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जोड़े को एक साथ रहने की इजाजत दे दी. कोर्ट ने इस मामले में लड़की से सीधे बात की और उसकी मर्जी के बारे में पूछा. हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने लड़की ने साफ शब्दो में कहा कि वह राम कृपाल के साथ रहना चाहती है और दोनों का बुहत जल्द शादी करने का इरादा है.

यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र दुदेजा की बेंच सामने आया था. सुनवाई के बाद और सभी तथ्यों की जांच के बाद अदालत ने यह माना कि लड़की बालिग है और उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है. सुनवाई के दौरान महिला के पिता ने इस रिश्ते का विरोध किया और यहां तक कह दिया कि अगर वह दूसरे धर्म के लड़के के साथ जाती है तो वह उससे सारे रिश्ते तोड़ देंगे. इसके बावजूद अदालत ने साफ किया कि किसी भी बालिग इंसान की आजादी और उसकी मर्जी सबसे ऊपर है.

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मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जोड़े को उनकी पसंद की जगह तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पुलिस सहायता दी जाए. साथ ही कोर्ट ने जोड़े को स्थानीय पुलिसकर्मी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर और पता शेयर करने को भी कहा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके.

बता दें, यह मामला तब सामने आया जब राम कृपाल ने संविधान के आर्टिक 226 के तहत याचिका दायर की. राम कृपाल ने आरोप लगाया था कि उनकी साथी, जो खुद भी पूरी तरह से दृष्टिहीन हैं, को उनके परिवार ने जबरन अपने पास रोक लिया है और उन्हें अलग कर दिया गया है. याचिका में यह भी कहा गया कि उन्हें धमकियां दी जा रही थीं और पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की.

इससे पहले 15 अप्रैल को अदालत ने लड़की को पेश करने का आदेश दिया था. जानकारी के मुताबिक, लड़की पहले दिल्ली के एक हॉस्टल में रह रही थी, लेकिन मार्च में परिवार के लोग उसे वहां से अपने साथ लेकर चले गए. यह मामला इसलिए भी खास बन गया क्योंकि इसमें दो दृष्टिहीन लोगों के अपने जीवनसाथी चुनने के अधिकार की बात सामने आई. दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला इस तरह के जोड़ों के लिए नजीर बन गया है.

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