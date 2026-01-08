फैज-ए-इलाही के बाद अब इस मस्जिद पर चल सकता है बुलडोजर? हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

Delhi Bawli Masjid Controversy: दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में बावली मस्जिद पर अवैध अतिक्रमण करने का आरोप है. इस मामले में भी बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Delhi Bawli Masjid Controversy: दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद के दरगाह फैज-ए-इलाही मस्जिद के कथित अतिक्रमण को बीते रोज बुलडोजर से तोड़ दिया गया. अब दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में बावली मस्जिद पर भी तलवार लटक रही है. दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद की जांच करने और अतिक्रमण पाए जाने पर जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी की इस मस्जिद में अतिक्रमण करके बढ़ाने का आरोप है. इस मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम, MCD को निर्देश दिया है कि उचित वैधानिक कार्रवाई करें. हाईकोर्ट ने MCD को निर्देश देते हुए कहा कि इस बात की जाँच करें कि ये मस्जिद अतिक्रमण करके बढ़ायी गई है या नहीं! हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ये मस्जिद अतिक्रमण करके बनाई गई है, तो जरूरी कार्रवाई की जाए.
यानी जांच में यह सामने आता है कि अतिक्रमण करके मस्जिद के हिस्से को बढ़ाया गया है, तो उस हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है. डिफेंस कॉलोनी के बहुत से लोगों ने जी न्यूज से बातचीत में बताया कि सोलह साल पहले ये बहुत छोटी मस्जिद हुआ करती थी. उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसका दायरा आज सौ मीटर से ज्यादा लंबाई में और लगभग 60 मीटर से ज्यादा चौड़ाई तक पहुँच गया.
इस मस्जिद की चौड़ाई अब रेलवे लाइन के नजदीक तक पहुँच गई है. इसके अलावा यहां कई अस्थायी निर्माण भी यहाँ पर कराए गए हैं. उनका यह कहना है कि पहले दो तीन सेट ऊँची बाउंड्रीवाल होती थी खड़ंजा होता था अब काफी ज्यादा निर्माण करा लिया गया है. पीछे रहने को मकान भी बना लिया गया है.