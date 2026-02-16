दिल्ली हाईकोर्ट से SDPI प्रेसिडेंट फैजी को मिली बड़ी राहत; PFI से फंड ट्रांसफर का इल्ज़ाम

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimदिल्ली हाईकोर्ट से SDPI प्रेसिडेंट फैजी को मिली बड़ी राहत; PFI से फंड ट्रांसफर का इल्ज़ाम

HC Grants SDPI President MK Faizy Bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के प्रेसिडेंट एम के फैजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. पूरी खबर जानन के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 16, 2026, 01:22 PM IST

HC Grants SDPI President MK Faizy Bail: सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के प्रेसिडेंट एम के फैजी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी है. 28 अगस्त 2025 को पटियाला हाउस कोर्ट ने एम के फैजी की जमानत याचिका खारिज कर दी. 

इसके बाद एम के फैजी की तरफ से उनके वकील रजत भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की. सोमवार (16 फरवरी) को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले की सुनवाई की. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने एम के फैजी के वकील रजत भारद्वाज और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की दलीलें सुनने के बाद एम के फैजी को जमानत दे दी.

आरोप है कि PFI से SDPI में फंड ट्रांसफर किया गया था. ED ने कहा कि फैजी PFI की शुरुआत से ही इसके मेंबर थे. फैजी ने वर्ष 2009 में SDPI शुरू की थी. SDPI कथित तौर पर PFI का ही पॉलिटिकल फ्रंट है. आरोप है कि फैजी को जनवरी 2018 से जनवरी 2021 के दौरान PFI के कैडर को ट्रेनिंग देने के मकसद से अलग-अलग PFI बैंक अकाउंट से अपने दो बैंक अकाउंट में 3.50 लाख रुपये मिले थे. बीते 28 सितंबर, 2022 को PFI एक गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया था.

गौरतलब है कि 28 अगस्त 2025 को पटियाला हाउस कोर्ट ने एम के फैजी की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने फैजी के पिछले व्यवहार पर भी विचार किया था, जो समन पर ED के सामने पेश नहीं हुए थे. कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते, वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं.

