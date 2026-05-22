दिल्ली दंगों के आरोपी सलीम मलिक को HC से राहत, 6 साल बाद खुलेंगे जेल के दरवाजे

Delhi Riots 2020 Accused Bail: राजधानी दिल्ली साल 2020 के फरवरी माह में उस समय आग के लपटों में जल उठी, जब सीएए-एनआरसी के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन उग्र हो गया और सांप्रदायिक दंगा भड़क गया. इस घटना के लगभग 6 साल बाद भी आज भी जख्म ताजा हैं. पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया था.

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भड़की हिंसा ने न सिर्फ राजधानी को गहरे जख्म दिए थे बल्कि उस दौर में सबसे ज्यादा डर, तबाही और नुकसान उन इलाकों में देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार रहते थे. कई घर उजड़ गए, लोगों की जान चली गई और सैकड़ों परिवार आज तक उस दर्द को भुला नहीं पाए हैं.

इसी हिंसा से जुड़े बड़े साजिश मामले में जेल में बंद सलीम मलिक को अब दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 मई) को सलीम मलिक को जमानत दे दी. उन पर साल 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. अदालत ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दी, जिसमें निचली अदालत के 29 जनवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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यह फैसला जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की पीठ ने सुनाया. अदालत में सलीम मलिक की ओर से कहा गया कि इसी मामले में पहले से गिरफ्तार दूसरे आरोपियों को हाई कोर्ट जमानत दे चुका है. उनकी तरफ से दलील दी गई कि मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को पहले ही राहत मिल चुकी है, इसलिए समान परिस्थितियों को देखते हुए सलीम मलिक को भी जमानत मिलनी चाहिए.

दिल्ली पुलिस ने सलीम मलिक पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया था. पुलिस का आरोप था कि वह फरवरी 2020 की हिंसा के कथित मास्टरमाइंड्स में शामिल था. सलीम मलिक लंबे समय से जेल में बंद थे.

बता दें, साल 2020 के फरवरी महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई उस हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. यह हिंसा सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी. मृतकों में 40 से ज्यादा लोग मुस्लिम समुदाय से थे. इस घटना के बाद पूरे इलाके में लंबे समय तक डर, तनाव और दहशत का माहौल देखने को मिला.

दिल्ली दंगों से जुड़े दूसरे आरोपियों की तरह सलीम मलिक को पुलिस ने जून 2020 में गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसियों का दावा था कि सलीम मलिक उन आयोजकों और वक्ताओं में शामिल थे, जिन्होंने CAA और NRC के खिलाफ आयोजित बैठक में शामिल थे. सलीम मलिक अब लगभग 6 साल बाद जमानत मिली है.

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