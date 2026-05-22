Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3225832
Zee SalaamIndian Muslimदिल्ली दंगों के आरोपी सलीम मलिक को HC से राहत, 6 साल बाद खुलेंगे जेल के दरवाजे

दिल्ली दंगों के आरोपी सलीम मलिक को HC से राहत, 6 साल बाद खुलेंगे जेल के दरवाजे

HC on Delhi Riots 2020 Accused Bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगा साजिश मामले में सलीम मलिक को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने करीब 6 साल बाद सलीम मलिक को जमानत दे दी है. इस मामले में अदालत ने दूसरे सह-आरोपियों को मिली बेल का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया.

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: May 22, 2026, 04:18 PM IST

Trending Photos

लगभग 6 साल बाद सलीम मलिक को मिली राहत (फाइल फोटो)
लगभग 6 साल बाद सलीम मलिक को मिली राहत (फाइल फोटो)

Delhi Riots 2020 Accused Bail: राजधानी दिल्ली साल 2020 के फरवरी माह में उस समय आग के लपटों में जल उठी, जब सीएए-एनआरसी के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन उग्र हो गया और सांप्रदायिक दंगा भड़क गया. इस घटना के लगभग 6 साल बाद भी आज भी जख्म ताजा हैं. पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया था. 

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भड़की हिंसा ने न सिर्फ राजधानी को गहरे जख्म दिए थे बल्कि उस दौर में सबसे ज्यादा डर, तबाही और नुकसान उन इलाकों में देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार रहते थे. कई घर उजड़ गए, लोगों की जान चली गई और सैकड़ों परिवार आज तक उस दर्द को भुला नहीं पाए हैं. 

इसी हिंसा से जुड़े बड़े साजिश मामले में जेल में बंद सलीम मलिक को अब दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 मई) को सलीम मलिक को जमानत दे दी. उन पर साल 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. अदालत ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दी, जिसमें निचली अदालत के 29 जनवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, बीमार मां और मामा के चहल्लुम में हो सकेंगे शामिल

यह फैसला जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की पीठ ने सुनाया. अदालत में सलीम मलिक की ओर से कहा गया कि इसी मामले में पहले से गिरफ्तार दूसरे आरोपियों को हाई कोर्ट जमानत दे चुका है. उनकी तरफ से दलील दी गई कि मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को पहले ही राहत मिल चुकी है, इसलिए समान परिस्थितियों को देखते हुए सलीम मलिक को भी जमानत मिलनी चाहिए.

दिल्ली पुलिस ने सलीम मलिक पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया था. पुलिस का आरोप था कि वह फरवरी 2020 की हिंसा के कथित मास्टरमाइंड्स में शामिल था. सलीम मलिक लंबे समय से जेल में बंद थे. 

बता दें, साल 2020 के फरवरी महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई उस हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. यह हिंसा सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी. मृतकों में 40 से ज्यादा लोग मुस्लिम समुदाय से थे.  इस घटना के बाद पूरे इलाके में लंबे समय तक डर, तनाव और दहशत का माहौल देखने को मिला. 

दिल्ली दंगों से जुड़े दूसरे आरोपियों की तरह सलीम मलिक को पुलिस ने जून 2020 में गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसियों का दावा था कि सलीम मलिक उन आयोजकों और वक्ताओं में शामिल थे, जिन्होंने CAA और NRC के खिलाफ आयोजित बैठक में शामिल थे. सलीम मलिक अब लगभग 6 साल बाद जमानत मिली है. 

यह भी पढ़ें: कडप्पा हिंसा में मुसलमानों पर "सेलेक्टिव एक्शन"? APCR रिपोर्ट ने खोली आंध्रा पुलिस की पोल

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Delhi newsdelhi riots 2020Saleem MalikDelhi High Courtmuslim news

Trending news

Will Iran Attack GUlf
क्या गल्फ देशों पर हमला करने की तैयारी में है ईरान; इजरायली रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
Delhi news
दिल्ली दंगों के आरोपी सलीम मलिक को HC से राहत, 6 साल बाद खुलेंगे जेल के दरवाजे
Darul Uloom Madrasah
स्वतंत्रता सेनानियों के गुप्त अड्डे के तौर पर खोला गया था दारुल उलूम देवबंद मदरसा
Saudi arabia news
सऊदी के प्लान से हाजियों को गर्मी-भीड़ से राहत, मिनटों में पहुंचेंगे मिना से अराफात
Mumbai News
मुंबई में सालों पुरानी मस्जिद पर गरजा बुलडोजर, विरोध करने पर पुलिस ने बरसाई लाठियां!
UTTAR PRADESH
Darul Uloom: दारुल उलूम देवबंद के शिव मंदिर और मलिहाबाद मस्जिद के किला होने का दावा
Delhi news
उमर खालिद को दिल्ली HC से राहत, बीमार मां और मामा के चहल्लुम में हो सकेंगे शामिल
Delhi news
दिल्ली में बकरीद की कुर्बानी को लेकर जान लें ये नियम, वर्ना हो सकती है जेल!
Andhra pradesh news
कडप्पा हिंसा में मुस्लिमों पर "सेलेक्टिव एक्शन"? APCR रिपोर्ट से खुली पुलिस की पोल
madhya pradesh news
भोजशाला: पहली बार नहीं होगी नमाज, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर SC में सुप्रीम सुनवाई आज