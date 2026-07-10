PFI के दो पूर्व सदस्यों को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत, अदालत बोली- "सिर्फ तनख्वाह लेना जुर्म नहीं"

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Delhi News Today: करीब दो साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रहने के बाद प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के दो पूर्व सदस्यों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने साफ कहा कि किसी संगठन से तनख्वाह लेना भर इस बात का सबूत नहीं माना जा सकता कि वह रकम गैर-कानूनी कमाई थी. अदालत का कहना है कि जब तक पहली नजर में यह साबित न हो जाए कि पैसा किसी तयशुदा जुर्म से हासिल हुआ था, तब तक उसे मनी लॉन्ड्रिंग की रकम नहीं कहा जा सकता.
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में PFI के दो पूर्व सदस्यों अंशद बदरुद्दीन और अब्दुल खादिर पुत्तूर को जमानत दे दी. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पहली नजर में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं मिला है, जिससे यह माना जा सके कि PFI से उन्हें मिली तनख्वाह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अपराध से हासिल की गई रकम थी.
दोनों मुल्जिमों को ED ने मार्च 2024 में गिरफ्तार किया था. यह कार्रवाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की जांच से जुड़े एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) के आधार पर की गई थी. जांच एजेंसी का दावा था कि दोनों PFI में फिजिकल ट्रेनिंग देने का काम करते थे और इसके बदले उन्हें संगठन की तरफ से भुगतान किया जाता था.
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पुरुषैन्द्र कुमार कौरव ने कहा कि PFI पर प्रतिबंध लगने से पहले संगठन से फिजिकल ट्रेनिंग देने के बदले तनख्वाह लेना अपने आप में गैर-कानूनी नहीं माना जा सकता. अदालत ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी रकम को अपराध से हासिल की गई कमाई तभी माना जा सकता है, जब पहले यह साबित हो कि उसका ताल्लुक कानून में दर्ज किसी तयशुदा जुर्म से है.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा दौर में ऐसा पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है, जिससे पहली नजर में यह नतीजा निकाला जा सके कि मुल्जिमों को मिली तनख्वाह अपराध से हासिल की गई रकम की कैटेगरी में आती है. ईडी ने अदालत में यह इल्जाम भी लगाया था कि दोनों आरोपी हथियारों से जुड़ी ट्रेनिंग जैसी सरगर्मियों में शामिल थे. हालांकि, अदालत ने कहा कि अगर इन इल्जामों को सही भी मान लिया जाए, तब भी उनकी सच्चाई और उनके कानूनी असर का फैसला मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही होगा.
अदालत ने यह भी साफ किया कि सिर्फ ऐसे इल्जामों की बुनियाद पर यह नहीं माना जा सकता कि आरोपियों को मिली तनख्वाह अपराध से कमाई गई रकम थी. इस सवाल का फैसला मुकदमे की पूरी सुनवाई और सबूतों की जांच के बाद ही किया जा सकेगा. जमानत देने के दौरान अदालत ने दोनों मुल्जिमों की लंबी कैद को भी अहम वजह माना. हाईकोर्ट ने कहा कि अंशद बदरुद्दीन और अब्दुल खादिर पुत्तूर दो साल और तीन महीने से ज्यादा वक्त से न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि अब तक उनके खिलाफ आरोप भी तय नहीं किए गए हैं.
अदालत ने यह भी गौर किया कि मुकदमे के जल्द खत्म होने की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आती. ऐसे में बिना मुकदमे की सुनवाई शुरू हुए आरोपियों को इतने लंबे समय तक जेल में रखना मुनासिब नहीं कहा जा सकता. इन्हीं तमाम हालात को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अंशद बदरुद्दीन और अब्दुल खादिर पुत्तूर को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने का हुक्म सुनाया.