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UAPA केस में खुर्रम परवेज को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने खोले जेल से बाहर आने के रास्ते!

Delhi High Court on Khurram Parvez Bail: कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को दिल्ली हाईकोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में उन्हें सशर्त जमानत दे दी है. इस मामले में NIA ने 2021 में उन्हें आतंकवाद से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया था. वह बीते साढ़े तीन साल से ज्यादा समय से जेल में बंद थे.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 10, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:52 PM IST
UAPA केस में खुर्रम परवेज को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने खोले जेल से बाहर आने के रास्ते!
Image Credit: (फाइल फोटो)

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