राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खुर्रम परवेज को 22 नवंबर 2021 को गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया था. NIA का आरोप था कि वह आतंकवादी सरगर्मियों के लिए धन जुटाने और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए नौजवानों की भर्ती कराने में शामिल थे. गिरफ्तारी के बाद उन्हें कई बार पुलिस हिरासत में रखा गया और फिर 25 फरवरी 2022 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इसके बाद से वह लगातार जेल में बंद रहे.