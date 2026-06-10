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Jammu Kashmir Human Rights Activist Khurram Parvez Bail: कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज लंबे समय से जेल में बंद हैं. दिल्ली हाईकोर्ट से खुर्रम परवेज को बड़ी राहत मिली है. करीब साढ़े तीन साल से ज्यादा समय से बंद खुर्रम परवेज को बुधवार (10 जून) को अदालत ने सशर्त जमानत दे दी. यह फैसला उस मामले में आया है, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उन पर आतंकवाद से जुड़े संगीन इल्जाम लगाए थे.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खुर्रम परवेज को 22 नवंबर 2021 को गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया था. NIA का आरोप था कि वह आतंकवादी सरगर्मियों के लिए धन जुटाने और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए नौजवानों की भर्ती कराने में शामिल थे. गिरफ्तारी के बाद उन्हें कई बार पुलिस हिरासत में रखा गया और फिर 25 फरवरी 2022 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इसके बाद से वह लगातार जेल में बंद रहे.
इस मामले में निचली अदालत ने 17 दिसंबर 2024 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ खुर्रम परवेज ने 24 दिसंबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने अदालत को बताया कि वह लंबे समय से जेल में हैं और अब तक मुकदमे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है.
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की पीठ ने उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया. अदालत ने सभी शर्तों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन यह साफ कर दिया कि खुर्रम परवेज को जांच और कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना होगा.
खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी के बाद देश और विदेश के कई मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई थी. कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने उन्हें मानवाधिकार कार्यकर्ता बताते हुए उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया था. दूसरी ओर NIA का कहना रहा है कि वह आतंकी नेटवर्क और धन उपलब्ध कराने वाले लोगों के संपर्क में थे, और अलगाववादी सरगर्मियों से जुड़े हुए थे.
करीब तीन साल से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद मिली यह राहत खुर्रम परवेज और उनके समर्थकों के लिए बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है. वहीं सुरक्षा एजेंसियां अब भी इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बता रही हैं. फिलहाल अदालत की तय शर्तों के तहत खुर्रम परवेज को जमानत मिल गई है. फिलहाल मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी.