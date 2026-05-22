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उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, बीमार मां और मामा के चहल्लुम में हो सकेंगे शामिल

Umar Khalid Bail News: दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को शुक्रवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली. अदालत ने उमर याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें मानवीय आधार पर मां की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 22, 2026, 01:02 PM IST

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उमर खालिद (फाइल फोटो)
उमर खालिद (फाइल फोटो)

Umar Khalid Case: साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस मामले जेएनयू के छात्र नेता रहे उमर खालिद, शरजील इमाम समेत कई आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं. हालांकि, शुक्रवार (22 मई) को उमर खालिद को उस समय बड़ी राहत मिली है, जब उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी.

कई सालों से जेल में बंद उमर खालिद को आखिरकार अपनी बीमार मां की देखभाल और अपने मामा के चहल्लुम में शामिल होने के लिए बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें दो दिन की अंतरिम जमानत देते हुए मानवीय आधार पर घर जाने की इजाजत दे दी है.

दिल्ली  हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उमर खालिद को 1 जून से 3 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. इससे पहले दिल्ली की कड़कड़डूमा की निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. अदालत के इस फैसले के बाद अब वह अपनी मां की बीमारी के दौरान उनके साथ रह सकेंगे और अपने दिवंगत मामा की चहल्लुम रस्म में भी शामिल हो पाएंगे.

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यह भी पढ़ें: दिल्ली की 123 बेशकीमती वक्फ संपत्तियों पर केंद्र की नजर; मोदी सरकार और बोर्ड आमने-सामने!

बता दें, उमर खालिद साल 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़े बड़े साजिश मामले में जेल में बंद हैं. उमर खालिद ने इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया था. उन्होंने पहले निचली अदालत में 15 दिन की अस्थायी रिहाई की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी.

इस याचिका में उमर खालिद के जरिये बताया गया था कि उनके मामा खुर्शीद अहमद खान का 10 अप्रैल को निधन हो गया था. उनकी मौत के 40 दिन बाद होने वाली चहल्लुम की रस्म 24 मई को दिल्ली में रखी गई थी. इसके अलावा उमर खालिद की मां लंबे समय से बीमार हैं और डॉक्टरों ने 2 जून को एक निजी अस्पताल में उनकी गांठ निकालने की सर्जरी करने की सलाह दी है.

अदालत में दाखिल अर्जी में यह भी कहा गया कि उमर खालिद के परिवार में मां-बाप और पांच बहनें हैं. उनके 71 साल पिता, बीवी की देखभाल करने की हालत में नहीं हैं, जबकि उनकी सभी बहनों की शादी हो चुकी है और वे अपने-अपने ससुराल में रहती हैं. ऐसे में परिवार के सबसे बड़े बेटे और इकलौते होने के नाते उमर खालिद का अपनी मां के साथ रहना जरूरी है, ताकि वह सर्जरी से पहले और बाद में उनकी देखभाल कर सकें.

यह भी पढ़ें: "मां की बीमारी और मामा के...कड़कड़डूमा कोर्ट से राहत नहीं, अब HC से उम्मीद लगाए बैठे हैं उमर खालिद

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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