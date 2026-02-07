भीड़ में होना, जुर्म को साबित नहीं करता...फैज-ए-इलाही मस्जिद हिंसा मामले में कोर्ट ने पुलिस से मांगे ठोस सबूत

Masjid Dargah Faiz E Ilahi Bulldozer Case: दिल्ली के तुर्कमान गेट नजदीक स्थित मस्जिद दरगाह इलाही से सटे विवाह भवन और डायग्नोस्टिक सेंटर (जांच घर) को नगर निगम (MCD) ने बुलडोजर कार्रवाई करके ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई के बाद पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए. वहीं, इस मामले में पुलिस ने लगभग 20 मुस्लिम युवकों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसी मामले में एक 20 वर्षीय युवक साजिद इकबाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

दिल्ली हाईकोर्ट में बीते शुक्रवार (6 फरवरी) को इस मामले में साजिद इकबाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज जस्टिस जालान ने बड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान सिर्फ भीड़ का हिस्सा होने से पुलिस ऐसे किसी राहगीरों को गिरफ्तार नहीं कर सकती. उन्होंने कहा कि भीड़ का हिस्सा होने के आधार पर पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती.

जस्टिस जालान ने कहा कि अगर आरोपी वीडियो में लोगों को भड़काते हुए दिख रहा है, तो पुलिस का स्टैंड सही हो सकता है, लेकिन अगर वह सिर्फ वहां से गुजर रहा है, तो गिरफ्तारी को सही नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मौके पर मौजूद हर किसी को गिरफ्तार करना कानूनी नहीं है. सिर्फ मौजूदगी के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, हर व्यक्ति के कैरेक्टर की जांच होनी चाहिए.

वहीं, पुलिस ने साजिद इकबाल पर आरोप लगाया कि हिंसा के दौरान साजिद ने लोगों को उकसाया और बैरिकेड को हटाया था. पुलिस के वकील ने कहा कि साजिद न सिर्फ बैरिकेड हटा दिए गए और लोगों को भी भड़काया गया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में एक वीडियो क्लिप भी पेश की. इस वीडियो क्लिप पर जस्टिस जालान ने निर्देश दिया कि वीडियो को टाइम स्टैम्प के साथ रिकॉर्ड में शामिल किया जाए और साजिद इकबाल की भूमिका को स्पष्ट करते हुए एक स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाए.

गौरतलब है कि बीते 17 जनवरी की रात को तुर्कमान गेट के सामने स्थित दरगाह फैज इलाही मस्जिद से सटे स्ट्रक्चर में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी हुई थी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई कि तुर्कमान गेट के सामने एक मस्जिद तोड़ी जा रही है, जिसके बाद वहां 150 से 200 लोग जमा हो गए और पुलिस और CDD कर्मचारियों पर पत्थरबाजी की. इस घटना में लोकल थाने के SHO समेत छह पुलिसवाले घायल हो गए.