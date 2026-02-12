Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim"सब्र की इम्तिहान न लें", मस्जिदों से जुड़ी याचिका पर दिल्ली HC की सख़्त चेतावनी

“सब्र की इम्तिहान न लें”, मस्जिदों से जुड़ी याचिका पर दिल्ली HC की सख़्त चेतावनी

Delhi High Court on Mosque Petitions: दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिदों और धार्मिक जगहों से जुड़ी पिटीशन पर कड़ी नाराजगी जताई और पिटीशनर्स को चेतावनी दी कि वे "हमारे सब्र का टेस्ट न लें," और जो लोग माहौल खराब करेंगे और फालतू PILs से कोर्ट का समय बर्बाद करेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 12, 2026, 10:27 AM IST

“सब्र की इम्तिहान न लें”, मस्जिदों से जुड़ी याचिका पर दिल्ली HC की सख़्त चेतावनी

Masjid Petition Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिदों और धार्मिक जगहों से जुड़ी पिटीशन पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी पिटीशन न सिर्फ़ ज्यूडिशियल प्रोसेस का गलत इस्तेमाल करती हैं, बल्कि समाज में बेवजह का तनाव पैदा करने का भी खतरा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोई भी अंतरिम ऑर्डर जारी करने से मना कर दिया और कहा, "हमें पता है कि कोर्ट के बाहर क्या हो रहा है. आप पहले से ही कोर्ट में हैं, तो बाहर जाकर बयान देने का क्या मतलब है?" 

कोर्ट ने कहा कि जब मामला ज्यूडिशियल प्रोसेस में है, तो पब्लिक में बहस और बयानबाज़ी करके इसे और भड़काना ठीक नहीं है. इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन (NGO) की तरफ से फाइल की गई एक अलग पिटीशन पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी. इस पिटीशन में 1980 के दशक की एक वसीयत को रद्द करने की मांग की गई थी. पिटीशनर ने दावा किया था कि कुछ प्रॉपर्टीज उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी गई थीं, जबकि असल में वह जमीन एक पब्लिक पार्क के तौर पर थी.

इस पिटीशन के बारे में कोर्ट ने कहा कि वह इस बारे में कोई घोषणा जारी नहीं कर सकता कि संबंधित डॉक्यूमेंट्स असली हैं या नहीं, खासकर तब जब पिटीशन के फैक्ट्स और पार्टियों की स्थिति साफ न हो. कोर्ट ने NGO को चेतावनी दी कि वह कोर्ट के सब्र का टेस्ट न ले और कहा कि यह पिटीशन नियमों का खुला उल्लंघन लगती है. जरूरी निर्देशों को रिव्यू करने के बाद पिटीशन वापस ले ली गई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वकीलों और पिटीशनर्स को ऐसे सेंसिटिव मामलों में बहुत संयम और ज़िम्मेदारी से पेश आना चाहिए.

कोर्ट को किया जा रहा है परेशान
कोर्ट ने कहा कि वह समझता है कि उसकी बातें कैसे पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वकील कोर्ट छोड़कर उसी मुद्दे पर बयान देना शुरू कर दें. कोर्ट ने कहा कि जब कोई केस कोर्ट में पेंडिंग हो, तो उसे मीडिया या पब्लिक फोरम पर लाकर डिबेट का टॉपिक बनाना न सिर्फ़ गलत है, बल्कि इससे ज्यूडिशियल प्रोसेस पर भी असर पड़ सकता है. कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा कि ऐसी पिटीशन्स का इस्तेमाल पब्लिक को परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी
सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि न तो मस्जिद मैनेजमेंट और न ही संबंधित वक्फ इंस्टीट्यूशन्स को पिटीशन में पार्टी बनाया गया था, जिसे कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ बताया. कोर्ट के मुताबिक, पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी भी मामले में सभी जरूरी पार्टियों को शामिल करना जरूरी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में धार्मिक जगहों और वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में अक्सर पिटीशन फाइल की गई हैं, जिनका मकसद सिर्फ कानूनी मदद लेना नहीं, बल्कि माहौल को प्रभावित करना भी लगता है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आखिर में साफ किया कि कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर फाइल की गई "बेकार और अधूरी" पिटीशन को बढ़ावा नहीं देगा और भविष्य में ऐसे मामलों में और सख्त रवैया अपनाएगा.

