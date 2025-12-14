मेंटेनेंस नहीं तो भी छत मिलेगी; बीवी के अधिकार पर दिल्ली हाईकोर्ट की दो टूक

Delhi HC on Domestic Violence: दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून की व्याख्या करते हुए अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि बीवी के रहने का अधिकार भरण-पोषण से अलग और स्वतंत्र है. महज इनकम छिपाने के आरोप के बावजूद सुरक्षित आवास सुनिश्चित करना अदालत की जिम्मेदारी बनी रहती है, खासकर नाबालिग बच्चे के मामले में यह और भी जरुरी है.
Delhi News Today: दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की, जो कई मायनों में काफी अहम है. कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून के तहत बीवी के रहने का अधिकार एक स्वतंत्र कानूनी अधिकार है. इसे सिर्फ इस आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता कि बीवी ने अपनी इनकम से जुड़ी जानकारी छिपाई है या उसे अस्थायी भरण-पोषण नहीं दिया गया है.
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण (मेंटेनेंस) और रहने के अधिकार को दो अलग-अलग अधिकारों के रूप में देखा जाना चाहिए और इन्हें आपस में जोड़कर नहीं परखा जाना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि इनकम छिपाने के आरोप का अपने आप यह मतलब नहीं निकलता कि बीवी का सुरक्षित आवास का अधिकार खत्म हो जाए.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस कांता शर्मा कर रही थीं. यह याचिका बीवी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें सत्र अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बीवी को दी जा रही अस्थायी भरण-पोषण राशि को रद्द कर दिया गया था. सत्र अदालत ने बीवी का भरण पोषण इस आधार पर खत्म कर दिया था, क्योंकि उसने अपनी इनकम से जुड़े तथ्यों को छिपाया था. हालांकि, कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के लिए दी जा रही राशि को बरकरार रखा था.
मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, बीवी ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में उसने दहेज के लिए उत्पीड़न, मानसिक और मौखिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुरुआती आदेश में बीवी को 30 हजार रुपये प्रति माह अस्थायी भरण-पोषण देने का निर्देश दिया था. जिसे बाद में बीवी और नाबालिग बच्चे के लिए 15-15 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया था.
इस आदेश के खिलाफ दोनों पक्षों ने अपील दायर की थी. हाईकोर्ट ने यह स्वीकार किया कि रिकॉर्ड से साफ है कि बीवी ने अपनी सीमित इनकम और वास्तविक आर्थिक स्थिति को पूरी तरह उजागर नहीं किया था. अदालत ने यह भी नोट किया कि बीवी एमबीए डिग्रीधारक है और उसके पास पहले काम करने का अनुभव भी रहा है. इसी आधार पर अदालत ने बीवी के लिए अस्थायी भरण-पोषण न दिए जाने के फैसले में हस्तक्षेप करना जरुरी नहीं समझा.
हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि वर्तमान में बीवी और नाबालिग बच्चे किराए का मकान छोड़ने के बाद उसके भाई के घर रह रहे हैं, जहां वे सिर्फ आपसी रजामंदी और अच्छे संबंधों के आधार पर ठहरे हुए हैं. अदालत ने साफ किया कि ऐसी अस्थायी व्यवस्था को स्थायी आवास नहीं माना जा सकता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून की धारा 19 के तहत सुरक्षित आवास सुनिश्चित करना अदालत की जिम्मेदारी है, खासतौर पर तब जब नाबालिग बच्चा भी साथ हो. अदालत ने दोहराया कि इनकम छिपाने का आरोप अपने आप बीवी के रहने के अधिकार को समाप्त नहीं करता है.
