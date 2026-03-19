ईद पर हिंदूवादी संगठनों की धमकी; HC ने दिल्ली पुलिस से जो कहा, वो आप भी पढ़ें...

Uttam Nagar Case: भारत पूरी दुनिया में अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के जाना जाता है, और हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी तहजीब की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है. लेकिन हालिया कुछ सालों में सांप्रदायिक ताकतें इसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं. राजधानी दिल्ली में ईद जैसे पाक त्योहार पर बीते दिनों हिंदूवादी संगठनों ने "खून की होली" खेलने की धमकी दी.

यह विवाद 4 मार्च को होली के दिन से शुरू हुआ जब दो परिवारों की आपसी रंजिश में हुई तरुण नाम के नौजवान की कथित हत्या को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशों की गई, जिसने पूरी राजधानी का माहौल तनावपूर्ण बना दिया है. सांप्रदायिक ताकतों पर लगाम लगाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईद से पहले अहम आदेश दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ईद के मौके पर नई दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में संभावित हिंसा की आशंका को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैंय अदालत ने यह भी साफ किया कि सिर्फ ईद ही नहीं, बल्कि रामनवमी तक इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाए.

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यह निर्देश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उत्तम नगर में रहने वाले मुस्लिम समुदाय को ईद पर "खून की होली" खेलने की धमकियां दी जा रही हैं. मामले की अगली सुनवाई अब 6 अप्रैल को तय की गई है. साथ ही कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. "बार एंड बेंच" की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई में हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस की मौजूदगी से लोगों में भरोसा और सुरक्षा की भावना दिखनी चाहिए. अदालत ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी शख्स किसी तरह की गलत हरकत न कर सके.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने दिल्ली पुलिस के जरिये किए गए सुरक्षा इंतजामों का संज्ञान भी लिया. इस दौरान कोर्ट का मकसद साफ था कि ईद का त्योहार बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो. अदालत ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया कि वे हर जरूरी कदम उठाएं, जिससे उत्तम नगर में ईद के दिन सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और किसी भी तरह की अवांछित स्थिति को पैदा होने से पहले रोका जा सके.

दरअसल, पूरे विवाद की जड़ होली के दिन हुई एक घटना है. उत्तम नगर में होली के दौरान हुए विवाद में तरुण नाम के 26 साल के नौजवान की मौत हो गई थी. इसके बाद से इलाके का माहौल लगातार संवेदनशील बना हुआ है. इसी बीच हिंदू रक्षा दल समेत कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने मुस्लिम समुदाय को खुलेआम धमकियां दी गईं, और ईद पर खून की होली खेलने की चेतावनी दी. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मुस्लिम समुदाय के साथ स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. जिससे डर का माहौल और गहरा गया.

हालात ऐसे हो गए कि उत्तम नगर के हस्तसाल गांव में रहने वाले कई मुस्लिम परिवारों ने ईद से पहले ही अपने घर छोड़ने का मन बना लिया है. मीडिया से बातचीत में कई परिवारों ने बताया कि हत्या के बाद अलग-अलग चरमपंथी समूहों की ओर से मिल रही धमकियों ने माहौल को बेहद भयावह बना दिया है. हालांकि, दिल्ली पुलिस का कहना है कि वह लगातार स्थानीय लोगों के साथ बैठकें कर रही है और अब तक किसी ने उन्हें इस तरह की किसी साजिश या योजना की जानकारी नहीं दी है. इसके बावजूद पुलिस एहतियात बरत रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

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