Delhi Riots: 4 साल में सबूत नहीं जुटा सकी पुलिस, इशरत जहां की जमानत रद्द करने से हाई कोर्ट का इंकार

Delhi Riots 2020: साल 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों ने देश को झकझोर कर रख दिया था. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में 53 लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे. मृतकों में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के थे. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कई अभी भी जेल में हैं. आरोपियों में से कई अभी भी बगैर ट्रायल के जेल में है. इसी बहुचर्चित मामले को लेकर कोर्ट एक अहम फैसला अब सामने आया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर पूर्व दिल्ल दंगों की आरोपी और कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां की जमानत रद्द करने से इंकार कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के जरिये दी गई जमानत को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया है.

अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि इशरत जहां को जमानत मिले हुए चार साल से ज्यादा समय बीत चुका है. इस दौरान ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. इसलिए अब उनकी जमानत रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है.

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गौरतलब है कि इशरत जहां को मार्च 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था. उन पर भारतीय दंड संहिता, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े कानून, ऑर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

गिरफ्तारी के करीब दो साल बाद मार्च 2022 में एक विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी. उस समय अदालत ने कहा था कि "चक्का जाम" का विचार इशरत जहां का नहीं था. साथ ही यह भी माना गया था कि वह किसी ऐसे संगठन या व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं थीं, जो कथित साजिश में शामिल था.

दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया था कि निचली अदालत ने इशरत जहां के खिलाफ मौजूद कई अहम सबूतों को नजरअंदाज कर दिया. पुलिस का कहना था कि जमानत का फैसला तथ्यों के मुताबिक नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए. हालांकि, हाई कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि इतने लंबे समय तक जमानत पर रहने के दौरान अगर किसी शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो अब जमानत रद्द करना उचित नहीं होगा.

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