Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3191093
Zee SalaamIndian MuslimDelhi Riots: 4 साल में सबूत नहीं जुटा सकी पुलिस, इशरत जहां की जमानत रद्द करने से हाई कोर्ट का इंकार

Delhi Riots: 4 साल में सबूत नहीं जुटा सकी पुलिस, इशरत जहां की जमानत रद्द करने से हाई कोर्ट का इंकार

Delhi HC on Ishrat Jahan Bail Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दंगा मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इशरत जहां की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी. इस दौरान हाई कोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 24, 2026, 02:12 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Delhi Riots 2020: साल 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों ने देश को झकझोर कर रख दिया था. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में 53 लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे. मृतकों में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के थे. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कई अभी भी जेल में हैं. आरोपियों में से कई अभी भी बगैर ट्रायल के जेल में है. इसी बहुचर्चित मामले को लेकर कोर्ट एक अहम फैसला अब सामने आया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर पूर्व दिल्ल दंगों की आरोपी और कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां की जमानत रद्द करने से इंकार कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के जरिये दी गई जमानत को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया है.

अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि इशरत जहां को जमानत मिले हुए चार साल से ज्यादा समय बीत चुका है. इस दौरान ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. इसलिए अब उनकी जमानत रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मालेगांव ब्लास्ट पीड़ितों को नहीं मिला इंसाफ, HC से 20 साल बाद चारों आरोपी बरी

गौरतलब है कि इशरत जहां को मार्च 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था. उन पर भारतीय दंड संहिता, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े कानून, ऑर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

गिरफ्तारी के करीब दो साल बाद मार्च 2022 में एक विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी. उस समय अदालत ने कहा था कि "चक्का जाम" का विचार इशरत जहां का नहीं था. साथ ही यह भी माना गया था कि वह किसी ऐसे संगठन या व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं थीं, जो कथित साजिश में शामिल था.

दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया था कि निचली अदालत ने इशरत जहां के खिलाफ मौजूद कई अहम सबूतों को नजरअंदाज कर दिया. पुलिस का कहना था कि जमानत का फैसला तथ्यों के मुताबिक नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए.  हालांकि, हाई कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि इतने लंबे समय तक जमानत पर रहने के दौरान अगर किसी शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो अब जमानत रद्द करना उचित नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: सबरीमाला केस में AIMPLB की SC में अहम दलील, मस्जिद में औरतों को नमाज की...

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Delhi newsdelhi riots 2020Delhi High CourtIshrat Jahanmuslim news

Trending news

Delhi news
4 साल में सबूत नहीं जुटा सकी पुलिस, इशरत जहां की जमानत रद्द करने से HC का इंकार
Uttar Pradesh news
बगैर महरम औरतों का हज पर जाना शरई लिहाज से सही या गलत? मौलाना ने किया बड़ा दावा
maldives news
कर्ज और आर्थिक संकट में फंसे मालदीव को भारत का सहारा, दिया 30 अरब का राहत पैकेज
Maharashtra news
Mumbai: महिला कर्मी को संबंध बनाने के लिए डाल रहा था दबाव, पुलिस ने अशरफ को दबोचा
Delhi news
सबरीमाला केस में AIMPLB की SC में अहम दलील, मस्जिद में औरतों को नमाज की...
Maharashtra news
मालेगांव ब्लास्ट पीड़ितों को नहीं मिला इंसाफ, HC से 20 साल बाद चारों आरोपी बरी
Middle East Tension
इजरायल लेबनान जंग पर ब्रेक, ट्रंप ने 3 हफ्ते सीजफायर बढ़ाने का किया ऐलान
jammu kashmir news
ईरान के समर्थन में पोस्ट लिखने के बाद लापता कश्मीरी नौजवान UAE की जेल में मिला
Persian Gulf blockade crisis Persian Gulf US China Tension
क्या पर्शियन गल्फ में टकराएंगे अमेरिका और चीन? US ब्लॉकेड से बढ़ रहा तनाव
Strait Hormuz Crisis
सीजफायर नहीं अमेरिका की नई चाल है ये...समुद्री ब्लॉकेट ईरान को झुकाने की नई नीति