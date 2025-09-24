दिल्ली दंगों की केस डायरी पर हाईकोर्ट का फाइनल आदेश; देवांगना कलिता की याचिका नामंजूर

Delhi Riots 2020: साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के कथित आरोपियों में से एक देवांगना कलिता को हाईकोर्ट झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने देवांगना कलिता की उस याचिका को खारिज दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली दंगों से जुड़े केस डायरी को दोबारा तैयार करने की याचिका दायर की थी. कोर्ट ने इस सुनवाई करते हुए उनकी मांगों को नामंजूर कर दिया.

साथ हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उस केस डायरी को सुरक्षित रखने की इजाजत दी है. जस्टिस रवींद्र डी. डेजा की बेंच वाली दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केस डायरी सबूत नहीं है. हालांकि, इसकी गैर-मौजूदगी मुकदमे की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है.

इससे पहले देवांगना कलिता ने 6 नवंबर 2024 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. उनका आरोप था कि दिल्ली पुलिस ने केस डायरी में गवाहों के बयानों के साथ छेड़छाड़ की और उनकी तारीखों को पहले से दिखाया. इसके साथ ही उन्होंने डायरी नंबर 9989 और 9990 को दोबारा तैयार करने और सुरक्षित रखने की भी मांग की थी.

क्या है पूरा मामला?

बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने CAA विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामले में एक्टिविस्ट देवांगना कलिता को झटका दिया है. कलिता ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने गवाहों के बयानों की तारीखों में हेरफेर किया है. उन्होंने 6 नवंबर 2024 के कड़कड़डूमा कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने साफ किया कि केस डायरी सबूत नहीं है, लेकिन उसकी गैर-मौजूदगी ट्रायल की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है.

देवांगना कलिता और नताशा नारवाल पर आरोप है कि उन्होंने 22-23 फरवरी 2020 को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान रोड ब्लॉक किया था. इसके अगले दिन तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने CAA के समर्थन में रैली निकाली थी और पुलिस को धमकाते हुए भड़काऊ भाषण दिए थे. जिसके बाद दिल्ली में दंगे भड़क गए थे.

देवांगना कलिता को दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वे तिहाड़ जेल में बंद रहीं. हालांकि, जून 2021 (15 जून को जमानत मिलने के बाद 17 जून को रिहा) में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. इसी मामले में अन्य आरोपियों जैसे उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान 5 साल से जेल में बंद हैं, उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है. फिलहाल उनकी जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

