मकोका केस के बंदी सलीम ने कहा, "दिल्ली पुलिस ने जबरन कराये हस्ताक्षर"; HC को नहीं हुआ भरोसा!

Delhi News Today: दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक हिरासत में पुलिस के जबरन हस्ताक्षर कराने के मामले में अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने सलीम अहमद की अर्जी को खारिज दिया. इस अर्जी को MCOCA के तहत जेल में बंद आरोपी सलीम अहमद की ओर से दाखिल की गई थी. सलीम ने आरोप लगाया था कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए पुलिस ने उस पर दबाव डालकर कुछ कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए.

सलीम को हाशिम बाबा से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले सिंडिकेट का हिस्सा होने का आरोप है. हाईकोर्ट की हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली राज्य की दलीलों पर विचार करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने अपने 29 दिसंबर के आदेश में कहा, "पेश की गई सभी परिस्थितियों को देखते हुए अदालत को वर्तमान याचिका में कोई दम नहीं दिखाई पड़ता है."

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से स्टैंडिंग काउंसल संजय लाओ और विशेष लोक अभियोजक ने 3 नवंबर 2025 का एक आदेश अदालत के सामने पेश किया. इस आदेश के आधार पर अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है, जिसमें उसने दावा किया है कि न्यायिक हिरासत के दौरान पुलिस ने बिना इजाजत के जबरन उससे हस्ताक्षर कराए.

याचिकाकर्ता सलीम अहमद ने दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल के एसीपी, इंस्पेक्टर और दिल्ली राज्य को पक्षकार बनाते हुए आरोप लगाया था. याचिकाकर्ता का आरोप था कि अधिकारियों ने जेल परिसर में बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए उससे मुलाकात की और दबाव बनाकर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए. याचिका में यह भी कहा गया कि इस तरह दबाव में लिए गए हस्ताक्षरों से जुड़े किसी भी दस्तावेज, बयान या कथित स्वीकारोक्ति को प्रारंभ से ही शून्य और अमान्य माना जाना चाहिए.

सलीम अहमद को साल 2024 में फर्श बाजार थाना क्षेत्र में दर्ज एक एफआईआर को लेकर गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में जांच के दौरान MCOCA की धारा 3 और 4 के प्रावधान लगाए गए थे. यह मामला कथित रूप से हाशिम बाबा से जुड़े एक संगठित अपराध सिंडिकेट से संबंधित बताया गया है. हालांकि, अब तक आरोपी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है और उससे जुड़े मामले का अभी ट्रायल नहीं हो रहा है.

याचिका में यह भी स्पष्ट किया गया कि आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी या रिमांड की वैधता को चुनौती नहीं दी है. उसकी शिकायत जांच एजेंसी के कथित अवैध आचरण को लेकर थी, जिसमें बिना किसी अदालत की इजाजत के जेल के भीतर पहुंचकर दबाव बनाकर और धमकियों के जरिए हस्ताक्षर कराए जाने का आरोप लगाया गया था. अदालत ने इन सभी दलीलों पर विचार के बाद याचिका को खारिज कर दिया.

