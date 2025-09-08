मरने के बाद भी नसीब नहीं दो गज ज़मीन, रोहिंग्या से भी बदतर दिल्ली के मुसलमानों की हालत
Zee SalaamIndian Muslim

मरने के बाद भी नसीब नहीं दो गज ज़मीन, रोहिंग्या से भी बदतर दिल्ली के मुसलमानों की हालत

Muslim Cemetery Issue in Yamunapar: दिल्ली के यमुनापार में मुसलमानों को दफनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल रही. आबादी बढ़ने के बावजूद सिर्फ एक जर्जर कब्रिस्तान है, जिसकी हालत खराब है. अब हिंदू‑मुस्लिम एकजुट होकर कोर्ट में याचिका दायर कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:47 PM IST

वेलकम इलाके में प्रदर्शन करते हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लोग
वेलकम इलाके में प्रदर्शन करते हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लोग

Delhi News Today: राजधानी दिल्ली के यमुनापार में रहने वाले मुसलमान दशकों से एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं. आजादी के 78 साल बाद जनसंख्या के तो बढ़ी, कई क्षेत्रों में तरक्की भी हुई लेकिन अभी स्थानीय लोग बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं. आलम यह है कि यहां के मुसलमानों को मौत के बाद भी चैन नसीब नहीं होता है और उन्हें दफनाने के लिए दो गज के कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है. 

किसी मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए जनाज़ा पढ़ने और दफनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. बरसात के दिनों में कब्रिस्तान में जलभराव हो जाता है, जिससे हालात और बदतर हो जाते हैं. आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन सुविधा उसी एक जर्जर कब्रिस्तान तक सीमित है, जहां न तो सही सफाई है और न ही जगह. सालों से स्थानीय लोग जनप्रतिनिधियों से कब्रिस्तान की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है. अब इस बुनियादी जरूरत के लिए वे सड़क पर उतर आए हैं और इंसाफ पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं.

यह पूरा मामला दिल्ली के यमुनापार के वेलकम इलाके का है. जहां मुस्लिम समाज की समस्याएं कम होने की बजाय हर रोज बढ़ती जा रही हैं. मौत के बाद जनाजे की नमाज पढ़ने और दफनाने के लिए पर्याप्त जगह न होने से लोग बेहद परेशान हैं. क्षेत्र की बढ़ी आबादी के बावजूद सिर्फ एक कब्रिस्तान है, जिसकी हालत भी खराब है. बरसात में जलभराव हो जाता है और जगह इतनी कम है कि जनाजे की नमाज भी सुकून से नहीं पढ़ी जा सकती.

इन्हीं समस्याओं को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल गाजी की अगुवाई में मुस्लिम समुदाय के लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे. खास बात यह रही कि प्रदर्शन में हिंदू समुदाय के लोगों ने भी साथ दिया और एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की. हिंदू मुसलमानों के एक साथ सड़क पर उतरने और उनकी एकता देखकर लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि सालों से प्रशासन और स्थानीय नेताओं से कब्रिस्तान की मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही. अब वे कोर्ट में याचिका दायर कर नइंसाफ की मांग करेंगे. कमल गाजी ने कहा कि यह परेशानी किसी एक समाज या समुदाय की नहीं बल्कि पूरे इलाके की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रखना समाज के साथ ना इंसाफी है.

यह भी पढ़ें: अब्बास अंसारी की दुबारा बहाल हुई विधायकी; विरोधियों के मंसूबे पर HC ने फेरा पानी!

 

author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Delhi NewsYamunapar newsmuslim news

