"मुस्लिम मेरी कार में अलाउड नहीं ", रैपिडो ड्राइवर ने पत्रकार का धर्म जानकर सर्विस देने से किया इंकार

Delhi Muslim Discrimination Case: देश की राजधानी दिल्ली में मुसलमानों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव और हिंसा की घटनाएं आम बात हो गई हैं. इसी तरह का एक मामला ईद जैसे पवित्र त्योहार को दिन देखने को मिली, जब मुस्लिम शख्स को उनकी धर्म की वजह से एक ड्राइवर ने ले जाने से इंकार कर दिया. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में रहने वाले केरल मूल के पत्रकार जैन ने मशहूर कंपनी "रैपिडो" (Rapido) के ऐप से ऑनलाइन कैब बुक की थी. ऑनलाइन कैब सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी "रैपिडो" ने यह राइड ड्रावर सुभाष रावत को सौंपी. बताया जा रहा है कि जैसे ही ड्राइवर को पता चला कि उसकी कैब में सफर करने वाला शख्स मुस्लिम है, तो आरोपी ने उन्हें ले जाने से साफ इंकार कर दिया.

आरोपी ड्राइवर सुभाष रावत की मुस्लिम पत्रकार के साथ बातचीत की घटना मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में सुना जा सकता है कि आरोपी ड्राइवर जैन का धर्म जानते ही उन्हें ले जाने से इंकार कर देता है और उनको फोन पर गालियां भी देता है. फोन पर हुई बातचीत के दौरान ड्राइवर ने कहा, "मुसलमान मेरी गाड़ी में अलाउड नहीं हैं." इस पर पत्रकार ने उससे पूछा कि क्या वह उसे सिर्फ इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वह मुस्लिम है. इस सवाल के जवाब में ड्राइवर ने अपनी बात दोहराई और कहा कि "यह तुम्हारे बाप की गाड़ी नहीं है." साथ ही उसने पीड़ित से फोन करना बंद करने को भी कहा है.

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इस पूरे घटनाक्रम का ऑडियो रिकॉर्डिंग जैन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. यह रिकॉर्डिंग देखते ही देखते वायरल हो गई और लोगों ने ड्राइवर के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया. पीड़ित मुस्लिम पत्रकार ने इस घटना को लेकर कैब सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी "रैपिडो" से भी जवाब देने की अपील की है.

मामला तूल पकड़ता देख रैपिडो ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. रैपिडो ने इस व्यवहार को "पूरी तरह अस्वीकार्य" बताया और कहा कि मामले की जांच की जाएगी. अपने बयान में रैपिडो ने यह भी कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सबसे पहली तरजीह है और सभी के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित सफर सुनिश्चित किया जाएगा.

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