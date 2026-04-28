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JMI में RSS के मंच पर VC-रजिस्ट्रार, विरोध करने पर छात्रों को स्टाफ और गार्ड ने पीटा!

Controversy over RSS programme at JMI: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में RSS के "युवा कुंभ" प्रोग्राम को लेकर भारी विवाद पैदा हो गया. छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बावजूद RSS के प्रोग्राम में मंच पर यूनिवर्सिटी के VC और रजिस्ट्रार मौजूद रहे. इस दौरान बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की जामिया के कुछ स्टाफ और सिक्योरिटी गॉर्ड्स ने कथित तौर पर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:20 AM IST

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RSS के प्रोग्राम में मंच पर वीसी और रजिस्ट्रार (ऊपर), नीचे छात्रों के साथ हाथापाई करते JMI स्टाफ
RSS के प्रोग्राम में मंच पर वीसी और रजिस्ट्रार (ऊपर), नीचे छात्रों के साथ हाथापाई करते JMI स्टाफ

Jamia Millia Islamia News: आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाला और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखने वाला जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) एक बार फिर चर्चा में है. इसकी वजह कोई शैक्षणिक उपलब्धि नहीं, बल्कि JMI परिसर में हुआ विवाद और टकराव है, जिसने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है. यह सब हुआ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के सामने, जब वह राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (RSS) के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे.

मंगलवार (28 अप्रैल) को यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर "युवा कुंभ" कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जब इसकी जानकारी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों को हुई तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया. स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI), नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोशिएसन (AISA) के अलावा बड़ी संख्या में छात्र मौके पर इकट्ठा हो गए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बताया जा रहा है कि इस विरोध के दौरान स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े छात्रों और यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई. इस झड़प के दौरान JMI के कई अधिकारियों और सिक्योरिटी गॉर्ड्स ने छात्रों की कथित तौर पर पिटाई की.  इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसी तरह के एक वीडियो में JMI की एक महिला स्टॉफ एक छात्र पर थप्पड़ बरसाती नजर आ रही है. 

यह भी पढ़ें: जामिया में RSS के 'युवा कुंभ' प्रोग्राम पर बवाल; विरोध के बीच छावनी में तब्दील हुआ कैम्पस

JMI अधिकारियों और सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई से कई छात्र घायल 
छात्रों का आरोप है कि इस झड़प में उनके कई साथी घायल हो गए. SFI की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जामिया के अधाकारियों और सिक्योरिटी गॉर्ड के हमले में 50 से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं. छात्रों के साथ हाथापाई करने और उनको पीटने की वीडियो भी सामने आया है. बयान में यह भी कहा गया है कि कुछ छात्रों पर हमला किया गया और उन्हें जबरन घसीटकर हटाया गया.

हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन सभी आरोपों को नकार दिया है. एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि झड़प के दौरान किसी भी छात्र को ऐसी चोटें नहीं आई है, जैसा दावा किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रोग्राम का विरोध किया जा रहा था, वह पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए आयोजित किया गया था.

हैरान करने वाली बात यह है कि जामिया के अधिकारियों और सिक्योरिटी गॉर्ड के जरिये छात्रों की पिटाई की वीडियो होने के बावजूद संबंधित अधिकारी ने मारपीट की घटना से इंकार किया है. अधिकारी ने RSS के इस कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि किसी भी संगठन से जुड़े छात्र अपनी बात प्रशासन के सामने रख सकते हैं. उन्होंने बताया कि "युवा कुंभ" प्रोग्राम में नौजवानों के भविष्य और भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विषयों पर चर्चा की जानी थी. 

इस कार्यक्रम को लेकर एक दिन पहले ही छात्र संगठन ने आपत्ति जताई थी और इसे सीधे इसे वैचारिक तौर पर दूसरे गुट के स्टूडेंट्स के लिए उकसावे की कार्रवाई बताया था. इसी वजह से प्रदर्शन से पहले कैंपस के आसपास दिल्ली पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के जवानों को तैनात किया गया था. 

RSS के मंच पर दिखे JMI वीसी और रजिस्ट्रार
इस बीच, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के दिल्ली अध्यक्ष और जामिया के छात्र सैयद ने JMI प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि जामिया में अन्य छात्र संगठनों को बिना हस्तक्षेप के चर्चा करने की इजाजत नहीं मिलती, लेकिन इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए खास इजाजत दी गई और वह भी एयर कंडीशन सभागार में. उन्होंने यह भी कहा कि छात्र अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे भी ऐसे आयोजनों का विरोध करते रहेंगे.

इस घटना के बाद जामिया परिसर में तनाव बना हुआ है. छात्रों की कथित पिटाई से JMI के छात्र नाराज है. एक छात्र ने RSS के "युवा कुंभ" प्रोग्राम की तस्वीर भी शेयर की है. इसमें देखा जा सकता है कि RSS के एक पदाधिकारी के साथ जामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर  मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार प्रोफेसर महताब आलम रिजवी भी मंच पर मौजूद हैं. यह बात छात्रों को नागवार लगी है. 

"जामिया प्रॉक्टर ने RSS के प्रोग्राम से किया इंकार"
JMI NSUI यूनिट के अध्यक्ष फैजान अली खान ने कहा कि जामिया प्रशासन ने इस तरह के किसी भी प्रोग्राम के लिए गेट नंबर 18 के पास एक जगह आवंटित की है, लेकिन वहां पर कई तरह की सुविधाओं की कमी है. फैजान अली के मुताबिक, गेट नंबर 18 के दक्षिणपंथी संगठनों को दूसरे संगठनों और छात्रों को अवेयरनेस प्रोग्राम, एजेकुशनल प्रोग्राम या सामाजिक सरोकार से जुड़े किसी भी पहलू पर प्रोग्राम कराने की इजाजत नहीं दी जाती है. उन्होंने कहा कि अगर दूसरे संगठनों और JMI के छात्रों को मेन कैंपस में प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी जाती है, तो फिर RSS के इस तरह के प्रोग्राम के आयोजन की इजाजत कैसे दी जा सकती है?  

फैजान अली खान ने कहा कि जब RSS के प्रोग्राम के बारे में चीफ प्रॉक्टर से सवाल पूछा गया है, तो उन्होंने इस तरह के किसी भी प्रोग्राम के आयोजन से इंकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि RSS के लोग राष्ट्रपिता और जामिया के संस्थापक महात्मा गांधी को अपशब्द कहते हैं, और उनके कत्ल को जायज ठहराते हैं. आजादी का मजाक उड़ाते हैं, और हैरानी की बात ये कि उल्टा उसी संगठन को इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करने की इजाजत दी जा रही है.

"JMI वीसी और रजिस्ट्रार हैं RSS मेंबर"
जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक छात्र ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ का ताल्लुक RSS के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से रहा है, इसलिए उनका झुकाव दक्षिणपंथी विचारधारा की तरफ ज्यादा है. छात्र ने दावा किया कि वीसी मजहर आसिफ दावा करते हैं कि उनका जीन मुस्लिम नहीं हिंदू है. 

छात्र ने आगे बताया कि JMI रजिस्ट्रार महताब आलम रिजवी, RSS की मुस्लिम ईकाई MRM के नेता हैं. यही वजह है कि वीसी-रजिस्ट्रार ने छात्रों की भावना, जामिया की गांधीवादी विचारधारा को दरकिनार कर RSS की फांसीवादी नीतियों को प्रोमोट करने के लिए इस प्रोग्राम को तरजीह दी. कुछ छात्रों ने दबी जुबान में जामिया वीसी मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार महताब आलम रिजवी के इस्तीफे की भी मांग की है. साथ ही छात्रों के साथ इस तरह के सलूक करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है. 

यह भी पढ़ें: योगी सरकार की लिस्ट में "मुस्लिम IAS-IPS नाम तो हैं", पर नहीं मिली अहम जिम्मेदारियां

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