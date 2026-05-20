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दंगे कम होने का दावा, मगर मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग-हेट स्पीच पर रिजिजू खामोश क्यों?

Kiren Rijiju on Communal Violence: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग सम्मेलन में बड़ा दावा किया. इसके बाद सियासी गलियारों इसको लेकर बहस छिड़ गई. उन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद सांप्रदायिक झड़पों में कमी आई है. उन्होंने कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की बताई और वक्फ संपत्तियों के अटके रजिस्ट्रेशन को भविष्य के विवादों से बचने के लिए जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 20, 2026, 10:36 AM IST

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दिल्ली में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू
दिल्ली में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू

Delhi News Today: देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, मारपीट, सामाजिक भेदभाव और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ गई हैं. मुसलमानों के साथ अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को लेकर लगातार बहस चल रही है. ऐसे माहौल के बीच केंद्र सरकार ने दावा किया है कि पिछले कुछ सालों में देश में सांप्रदायिक झड़पों के मामलों में कमी आई है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि समाज में भाईचारा और शांति बनाए रखना सिर्फ सरकारों का काम नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है.

नई दिल्ली में मंगलवार (19 मई) को राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सम्मेलन को किरेन रिजिजू ने संबोधित किया. अपने संबोधन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि साल 2014 के बाद देशभर में सांप्रदायिक झड़पों की घटनाओं में धीरे-धीरे कमी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि संविधान के तहत कानून-व्यवस्था बनाए रखने राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है.

देश के दंगों का जिक्र कर रिजिजू ने क्या कहा?
किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, तब हालात अलग होते हैं, लेकिन सामान्य हालात में शांति और कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करना चाहिए.

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अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने 1984 के दंगों, गुजरात हिंसा और देश में हुए अन्य बड़े सांप्रदायिक दंगों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन बड़ी घटनाओं का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन छोटे स्तर पर होने वाली कई घटनाएं अक्सर पूरी जानकारी के साथ सरकारी रिकॉर्डों में दर्ज नहीं हो पातीं. कई मामलों की जानकारी आम लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती.

यह भी पढ़ें: मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में BJP शासित राज्यों के CM में होड़; जानें-कौन नेता हैं टॉप पर?

किरेन रिजिजू ने जोर देकर कहा कि देश में सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की नहीं है. उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को मिलकर ऐसा माहौल तैयार करना होगा, जहां आपसी विश्वास और भाईचारा मजबूत हो सके.

वक्फ संपत्तियों को लेकर किया बड़ा दावा
सम्मेलन के दौरान उन्होंने वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट का मुद्दा भी उठाया. किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर जमीनों और संपत्तियों का समय रहते रजिस्ट्रेशन और सही तरीके से देखभाल नहीं की गई, तो आने वाले समय में बड़े कानूनी और प्रशासनिक विवाद खड़े हो सकते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसी संपत्तियां हैं, जिनका अब तक ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. इसकी वजह से भविष्य में मालिकाना हक को लेकर विवाद और लंबे कानूनी मुकदमे पैदा हो सकते हैं. उन्होंने अधिकारियों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और संबंधित विभागों से अपील की कि अटके हुए रजिस्ट्रेशन के मामलों को गंभीरता से चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि भविष्य में किसी तरह की मुश्किल हालात से बचा जा सके.

रिपोर्टों में रिजिजू के दावों से उलट है जमीनी हकीकत
हालांकि, मानवाधिकार संस्थाओं के रिपोर्ट्स और रिजिजे के दावे मेल नहीं खाते हैं. साल 2014 के बाद से भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, हेट स्पीच और भेदभाव के मामलों को लेकर लगातार बहस होती रही है. वॉशिंगटन स्थित रिसर्च ग्रुप "इंडिया हेट लैब" की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 668 हेट स्पीच घटनाएं दर्ज हुई थीं, जो 2024 में बढ़कर 1,165 हो गईं. रिपोर्ट में दावा किया गया कि इनमें 98 फीसदी घटनाएं मुसलमानों को निशाना बनाकर की गईं. 

साल 2025 में यह संख्या बढ़कर 1,318 तक पहुंच गई. रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी रैलियों, धार्मिक जुलूसों और सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम विरोधी भाषणों में तेज से इजाफा हुआ. संगठन ने यह भी कहा कि कई घटनाओं में हिंसा के लिए उकसाने, आर्थिक बहिष्कार और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने जैसी बातें शामिल थीं. हालांकि भारत सरकार और सत्तारूढ़ दल इन रिपोर्टों को पक्षपातपूर्ण बताते हुए सभी नागरिकों के लिए समान नीति होने का दावा करते रहे हैं. 

2014 के बाद बढ़ी मुसमलानों की मॉब लिंचिंग 
अब बात करते हैं मुसलमानों के साथ हिंसा और मॉब लिंचिंग की. साल 2014 के बाद से भारत में मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं बढ़ गई है. सबसे चर्चित मामलों में 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी में मोहम्मद अखलाक की हत्या, 2017 में राजस्थान में पहलू खान की लिंचिंग, 2018 में रकबर खान की हत्या और 2019 में झारखंड में तबरेज अंसारी की पीट-पीटकर हत्या शामिल है.

दादरी में गोवंश के नाम पर मोहम्मद अखलाक की मॉब लिंचिंग केस अहम है. इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केस को बंद करने के लिए कई बार प्रस्ताव पेश किया है. लेकिन जब मामला अदालत के संज्ञान में आया तो उन्हें यह फैसला बदलना पड़ा. कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई.  

अलग-अलग रिपोर्टों के मुताबिक, साल 2015 के बाद मॉब वायलेंस के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ. विपक्षी दलों, मानवाधिकार संगठन और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया. FactChecker के हवाले से प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2015 के बाद 121 मॉब हिंसा की घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें ज्यादातर पीड़ित मुसलमान थे.

साल 2025 की एक रिपोर्ट में "सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी एंड सेक्यूलरिज्म" ने 14 मॉब लिंचिंग और 28 सांप्रदायिक दंगों का जिक्र किया. इनमें से यूपी के बहराइच समेत अन्य सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में पुलिस पर मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई के आरोप लगे. हालांकि केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दल इन रिपोर्टों को अक्सर पक्षपातपूर्ण बता कर सिरे से खारिज करते रहे हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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