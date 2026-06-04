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दिल्ली अग्निकांड में मुस्लिम युवक बने फरिश्ते, मौत के मुंह से खींच लाए कई जिंदगियां

Delhi Fire Tragedy: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. हादसे के दौरान स्थानीय मुस्लिम युवकों और दुकानदारों ने बहादुरी दिखाते हुए गद्दे बिछाकर होटल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 04, 2026, 10:08 AM IST

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दिल्ली अग्निकांड में मुस्लिम युवक बने फरिश्ते, मौत के मुंह से खींच लाए कई जिंदगियां

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में 'लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट' में भीषण आग लग गई थी. इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए थे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है. इस घटना से भारी हंगामा मच गया है. इस बीच, जब आग लगी, तो स्थानीय निवासियों की मदद से कई लोगों की जान बचा ली गई.  कई नौजवान मुसलमान और मुस्लिम दुकानदार ने होटल में फंसे लोगों की मदद की और जान बचाई. 

दरअसल, जब होटल में आग लगी, तो वहां अफरा-तफरी मच गई. हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में इधर-उधर भागने लगा. ठीक इसी नाज़ुक मौके पर अनीस और उसके साथियों ने मिलकर कई लोगों की जान बचाई. अनीस ने पास के एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान में रखे गद्दे लिए, उन्हें नीचे ज़मीन पर बिछा दिया और होटल के अंदर फंसे लोगों को उन पर कूदने के लिए राज़ी किया. छह से सात लोगों ने उन्हीं गद्दों पर कूदकर अपनी जान बचाई. मुस्लिम दुकानदारों में से एक ने बताया कि आग इतनी तेज़ी से फैली थी कि वह पूरी तरह से हक्का-बक्का रह गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. इस अफरा-तफरी के बीच, उसने अपनी दुकान से गद्दे सड़क पर फेंक दिए और लोगों को उन पर कूदने का इशारा किया, जिससे उनकी जान बच गई.

अनीस ने क्या कहा?
अनीस ने PTI से बातचीत करते हुए कहा, "मेरी किराएदार ने मुझे बताया कि आग लग गई है, और मुझे लगा कि मेरे घर में आग लग गई है. जब मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि आग बाहर लगी है. जब मैं बाहर गया, तो मैंने देखा कि लोग अपने हाथों से शीशे की खिड़कियां तोड़ रहे थे. हमने हथौड़ों और पत्थरों का इस्तेमाल करके खिड़कियां तोड़ीं. हमने नीचे गद्दे बिछाकर लोगों को नीचे कूदने में मदद की. जो लोग कूद गए, वे बच गए, लेकिन जो लोग अंदर ही रह गए, वे सब मारे गए."

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ज्यादातर इलाज कराने आए थे दिल्ली
गौरतलब है कि दिल्ली के मालवीय नगर इलाके स्थित ‘लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट’ में लगी भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक मृतकों में कई अफ्रीकी देशों के लोग शामिल थे, जो अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए दिल्ली आए हुए थे. इनमें से कई लोग उसी होटल में ठहरे हुए थे जहां आग लगी. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और राहत-बचाव टीमों ने घंटों मशक्कत कर लोगों को बाहर निकाला. पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच में जुटे हैं.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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