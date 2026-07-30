/कांवड़ यात्रा पर दिल्ली में फिर बंद होंगी गोश्त की होंगी दुकानें? मेयर ने MCD कमिश्नर से की ये मांग

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Delhi News Today: देश की दारुलहुकूमत दिल्ली में सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर गोश्त की दुकानों पर पाबंदी लगाने की मांग से लोग पशोपेश में पड़ गए. सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस छिड़ गई है. यूजर्स का कहना है कि अकीदमंदो की राह आसान बनाने का सबसे आसान तरीका अब गोश्त की दुकानों पर ताला लगाने को माना जा रहा है. इसी सिलसिले में दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने नगर निगम कमिश्नर संजीव खिरवार को खत लिखकर फौरन कार्रवाई की मांग की है.
मेयर प्रवेश वाही ने कहा है कि सावन और महाशिवरात्रि के दौरान मेन कांवड़ यात्रा वाले रास्तों और कांवड़ कैंप के आसपास कच्चा और पका हुआ गोश्त बेचने वाली सभी दुकानें और ठेले बंद कराए जाएं. मेयर ने अपने खत में कहा कि सावन का पाक महीना और मुकद्दस कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है. इस दौरान हजारों कांवड़िये दिल्ली की अलग-अलग सड़कों से होकर गुजरते हैं. उन्होंने दावा किया कि रात के वक्त रास्तों पर कच्चा और पका हुआ गोश्त बेचने वाली दुकानें और ठेले चलते दिखाई देते हैं, जो पूरी तरह गैरकानूनी हैं.
प्रवेश वाही के मुताबिक, ऐसी दुकानों की मौजूदगी कांवड़ यात्रियों की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि अवामी रास्तों पर खुलेआम गोश्त की बिक्री और उसका इस्तेमाल कांवड़ यात्रा में शामिल अकीदतमंदों के लिए तकलीफ और बेचैनी की वजह बनता है. इसी वजह से उन्होंने नगर निगम से दरख्वास्त की है कि महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली की मेन सड़कों और कांवड़ कैंप के आसपास चल रही कच्चे और पके गोश्त की सभी दुकानें और ठेले फौरन बंद कराए जाएं, ताकि अकीदतमंदों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के हो सके.
दिल्ली मेयर का यह खत ऐसे वक्त आया है, जब नगर निगम पहले ही अपने सभी बारह जोनल दफ्तरों को इस मामले में कार्रवाई के हुक्म दे चुका है. नगर निगम ने साफ कहा है कि बिना इजाजत चल रही गोश्त की दुकानों को बंद कराया जाए. साथ ही जिन दुकानों को इजाजत मिली हुई है, लेकिन वे तय शर्तों की खिलाफवर्जी कर रही हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए. यह कार्रवाई खास तौर पर उन इलाकों में करने को कहा गया है, जहां से कांवड़ यात्रा गुजरती है या जहां कांवड़ कैंप लगाए जाते हैं.
इसके अलावा नगर निगम ने कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले तमाम इंतिजामी तैयारियां मुकम्मल करने के भी हुक्म दिए हैं. अफसरों के मुताबिक, दिल्ली में 30 जुलाई से 11 अगस्त के बीच कुल 308 कांवड़ कैंप लगाए जाने की उम्मीद है. इसी को देखते हुए सभी जोनल डिप्टी कमिश्नरों को पहले ही एक दफ्तरी ज्ञापन जारी कर कहा गया है, जिन जगहों पर कांवड़ कैंप बनने हैं, वहां से हर तरह का अतिक्रमण पहले ही हटा दिया जाए, ताकि अकीदतमंदों की आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत पेश न आए.