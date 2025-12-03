Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3027413
Zee SalaamIndian Muslim

दिल्ली नगर निगम में मुस्लिम पार्षदों की आवाज कमजोर, 250 में सिर्फ 15; उपचुनाव भी न बदल सका तस्वीर!

Muslim Councillors in Delhi MCD: दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद इमरान को ही जीत मिली है. वह भी मुस्लिम बाहुल सीट चांदनी महल से. मोहम्मद इमरान की जीत के साथ नगर निगम में मुस्लिम प्रतिनिधित्व लगभग 6 फीसदी पर ही बना हुआ है, राजधानी में मुस्लिम आबादी के हिसाब से पार्षद स्तर पर समुदाय की समुदाय का प्रतिनिधित्व बहुत कम है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 03, 2025, 02:11 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Delhi MCD By Election 2025 Result: दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे बुधवार (3 दिसंबर) को घोषित कर दिए गए. इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) को 3 सीटें मिलीं. वहीं कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 1-1 वार्ड में जीत हासिल की है. हालांकि, इस चुनाव में BJP को पिछली बार के मुकाबले 2 सीटों का नुकसान हुआ है.

अंतिम नतीजों में BJP सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई. ढीचाऊं कलां (वार्ड-128) से BJP की रेखा रानी विजयी रहीं. विनोद नगर (वार्ड-198) से BJPउम्मीदवार सरला चौधरी, अशोक विहार (वार्ड-65) से वीणा असीजा, चांदनी चौक (वार्ड-74) से सुमन कुमार गुप्ता और शालीमार बाग (वार्ड-56) से अनीता जैन ने जीत दर्ज की. इन नतीजों के साथ BJP ने दिल्ली नगर निगम में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है.

उपचुनाव में सिर्फ एक मुस्लिम लहराया जीत का परचम

दिल्ली नगर निगम में जिन 12 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें से सिर्फ एक सीट पर ही मुस्लिम प्रत्याशी ने जीत हासिल की है. चांदनी महल वार्ड से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के मोहम्मद इमरान ने जीत हासिल की. बाकी 11 सीटों पर किसी भी दल की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी वोटर्स का दिल जीतने में नाकाम रहे. उपचुनाव में मुंडका (वार्ड-35) से AAP के अनिल लाकड़ा और दक्षिणपुरी (वार्ड-164) से आप प्रत्याशी रामस्वरूप कनौजिया चुनाव जीते. संगम विहार (वार्ड-163A) से कांग्रेस के सुरेश चौधरी को जीत मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली की सियासत में एमसीडी उपचुनाव को सभी दल अहम मान रहे थे, क्योंकि इन नतीजों का असर आने वाले सियासी समीकरणों पर पड़ सकता है. नतीजों के बाद राजधानी में BJP अपनी जीत से उत्साहित दिखाई पड़ रही है. इसके उलट दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद भी मुस्लिम पार्षदों की संख्या में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. वर्तमान में MCD में कुल 250 वार्ड हैं और दिसंबर 2025 तक मुस्लिम पार्षदों की संख्या लगभग 15 बनी हुई है.

दिल्ली MCD में 6 फीसदी से भी कम है मुस्लिम प्रतिनिधित्व

इनमें से सबसे ज्यादा पार्षद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं. इस समय दिल्ली में 15 मुस्लिम पार्षदों में से 7 आम आदमी पार्टी से हैं. इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से भी 7 ही मुस्लिम पार्षद हैं. उपचुनाव में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के मोहम्मद इमरान ने चांदनी महल वार्ड से जीत हासिल कर अल्पसंख्यक पार्षदों की संख्या में इजाफा किया है. राजधानी दिल्ली में मुसलमानों की आबादी लगभग 14 फीसदी है, लेकिन नगर निगम में प्रतिनिधित्व के मामले में काफी कम है. वर्तमान में दिल्ली नगर निगम में सिर्फ 6 फीसदी पार्षदों का ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से हैं.

हालिया उपचुनाव में BJP ने 7, AAP ने 3, कांग्रेस ने 1, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 1 सीट जीती. इनमें से चांदनी महल जैसे मुस्लिम-बहुल क्षेत्र से फॉरवर्ड ब्लॉक के मोहम्मद इमरान विजयी रहे. उपचुनावों के नतीजों के बाद भी मुस्लिम पार्षदों की कुल संख्या में महज मामूली बदलाव की बात सामने आई है. राजधानी में मुस्लिम प्रतिनिधित्व अभी भी मुख्य रूप से उन वार्डों तक ही सीमित है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जबकि BJP की जीत ज्यादातर गैर-मुस्लिम बहुल वार्डों में रही है.

किस पार्टी के कितने पार्षद हैं?

बता दें, उपचुनाव से पहले BJP के पास एमसीडी में 115 पार्षद, आम आदमी पार्टी के पास 99, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (IVP) के पास 15 और कांग्रेस के पास 8 पार्षद थे. इन उपचुनावों में जीत के बाद BJP पार्षदों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है, वहीं AAP के पार्षद 102 हो गए हैं. कांग्रेस की सीट बढ़कर अब 9 हो गई है. इन बदलते आंकड़ों के साथ एमसीडी में सत्ता संतुलन में हल्का बदलाव दर्ज किया गया है और सियासी हलकों में इन नतीजों को आगामी चुनावों में बड़े उलटफेर के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: ओडीशा में पुलिस के निशाने पर बंगाली मुसलमान, हिंदू संगठनों की तरह पुलिस ने भी दिया अल्टीमेटम!

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Delhi NewsDelhi MCD Bypoll 2025muslim news

Trending news

Chandigarh HC on Sanjauli Masjid
संजौली मस्जिद पर चंडीगढ़ HC का बड़ा फैसला, इमरान प्रतापगढ़ी ने मुसमलानों को दी बधाई
Saudi Arab help Palestine
सऊदी ने फिलिस्तीनियों के लिए खोला खजाना, 1.1 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान
Odisha news
ओडीशा में निशाने पर बंगाली मुसलमान, हिंदू संगठनों की तरह पुलिस ने भी दिया अल्टीमेटम!
Mumbai News
'बुर्का उतारो या कॉलेज छोड़ो?'मुंबई के इस कॉलेज ने छात्राओं के ड्रेस पर लगाई पाबंदी
Prayagraj nilgai hunting case
नीलगाय का शिकार करना पड़ा भारी, 7 मुस्लिम युवकों को भेजा गया जेल
Katihar graveyard dispute
कटिहार में कब्रिस्तान से हटाया गया अतिक्रमण, 5 एकड़ 52 डिसमिल जमीन पर था अवैध कब्जा
UP News
बड़ौत में लहंगे पर बवाल! दुकानदारों में खूनी झड़प, बीच-बचाव में गई शख्स की जान
Muzaffarnagar Masjid Loudspeaker Removal
मुजफ्फरनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, मस्जिदों से उतारे गए 40 लाउडस्पीकर
UP News
मौलाना महमूद मदनी का दक्षिणपंथियों पर तंज, कहा- 'इस्लाम से परेशानी है तो...'
Archaeologist KK Muhammad
बाबरी समेत इन मस्जिदों से दावा छोड़ दें मुसलमान, केके मुहम्मद का बड़ा बयान