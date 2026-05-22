Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3225574
Zee SalaamIndian Muslimदिल्ली में बकरीद की कुर्बानी को लेकर जान लें ये नियम, वर्ना हो सकती है जेल!

दिल्ली में बकरीद की कुर्बानी को लेकर जान लें ये नियम, वर्ना हो सकती है जेल!

Delhi Govt Eid Ul Adha Guidelines: दिल्ली में बकरीद को लेकर तैयारियां जोरशोर से जारी है. मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए लोगों को तांता लगा हुआ है. वहीं, अब बकरीद से पहले दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के जरिये जारी की गई गाइडलाइन चर्चा का विषय बनी हुई है. आइये जानते हैं कपिल मिश्रा ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं?

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 22, 2026, 12:21 PM IST

Trending Photos

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद को लेकर जार किया गाइडलाइन
दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद को लेकर जार किया गाइडलाइन

Delhi News Today in Hindi: ईद-उल-अजहा यानी बकरीद को इस्लाम में त्याग, इंसानियत और अल्लाह की राह में कुर्बानी का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है. हर साल मुसलमान इस त्योहार को धार्मिक नियमों और आपसी भाईचारे के साथ मनाते हैं. लेकिन बकरीद से पहले दिल्ली में एक बार फिर कुर्बानी को लेकर सियासी बयानबाजी और सख्त सरकारी निर्देशों ने माहौल गर्मा दिया है.

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद के मद्देनजर पशु कल्याण कानूनों को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. कपिल मिश्रा ने साफ कहा है कि गाय, बछड़ा, ऊंट और दूसरे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक जगहों, गलियों और सड़कों पर कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई खुले स्थानों पर कुर्बानी करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ वैध और प्रशासन की तरफ से तय स्थानों पर ही कुर्बानी की इजाजत होगी.

यह भी पढ़ें: बकरीद पर बकरों के दांत गिनने का राज क्या है? कुरान और हदीस से समझिए नियम

दिल्ली सरकार की ओर से जारी निर्देशों में अवैध पशु खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगाने की बात कही गई है. कपिल मिश्रा ने कहा कि राजधानी की गलियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर जानवरों की अवैध खरीद-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता है या इसकी कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सरकार ने कुर्बानी के बाद साफ-सफाई को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है. कपिल मिश्रा ने कहा कि कुर्बानी के बाद सड़कों, नालियों और सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी. उन्होंने यह भी कहा कि सीवर और नालियों में खून या जानवरों का अवशेष बहाने की इजाजत नहीं होगी.

कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर भी इन निर्देशों को शेयर किया. मंत्री ने लोगों से अपील की कि अगर कहीं भी इन नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचना दें. उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली सरकार की इन नई गाइडलाइन को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है. एक तरफ सरकार कानून और व्यवस्था का हवाला दे रही है. वहीं, दूसरी तरफ कई लोग इसे त्योहार के दौरान मुसलमानों पर जरूरत से ज्यादा सख्ती के रूप में भी देख रहे हैं. हालांकि प्रशासन का कहना है कि सभी कदम कानून के दायरे में रहकर व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कडप्पा हिंसा में मुसलमानों पर "सेलेक्टिव एक्शन"? APCR रिपोर्ट ने खोली आंध्रा पुलिस की पोल

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Delhi newsEid ul Adha 2026Kapil Mishramuslim news

Trending news

Delhi news
दिल्ली में बकरीद की कुर्बानी को लेकर जान लें ये नियम, वर्ना हो सकती है जेल!
Andhra pradesh news
कडप्पा हिंसा में मुस्लिमों पर "सेलेक्टिव एक्शन"? APCR रिपोर्ट से खुली पुलिस की पोल
madhya pradesh news
भोजशाला: पहली बार नहीं होगी नमाज, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर SC में सुप्रीम सुनवाई आज
Delhi news
कड़कड़डूमा कोर्ट से राहत नहीं, अब HC से उम्मीद लगाए बैठे हैं उमर खालिद, बताई ये वजह
Delhi news
दिल्ली की 123 बेशकीमती वक्फ संपत्तियों पर केंद्र की नजर; बोर्ड ने किया HC का रूख
Delhi news
बकरीद पर बकरों के दांत गिनने का राज क्या है? कुरान और हदीस से समझिए नियम
muslim news
गाय की कुर्बानी वाली याचिका खारिज; कलकत्ता हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
Ajmer Dargah News
माँ कामाख्या की भक्त विद्या देवी पहुंचीं अजमेर शरीफ; अमन और भाईचारे की मांगी दुआ
Uttar Pradesh Crime News
जान पर भारी धर्म:यूपी में गैरत के नाम पर बेटियों की हत्या, हिन्दू-मुसलमान में नहीं
Bijnor Conversion
Conversion: जुम्मे-जुम्मा 8 दिन भी मुसलमान नहीं रह पाया हमज़ा बना UP का हिन्दू लड़का!