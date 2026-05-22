दिल्ली में बकरीद की कुर्बानी को लेकर जान लें ये नियम, वर्ना हो सकती है जेल!

Delhi News Today in Hindi: ईद-उल-अजहा यानी बकरीद को इस्लाम में त्याग, इंसानियत और अल्लाह की राह में कुर्बानी का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है. हर साल मुसलमान इस त्योहार को धार्मिक नियमों और आपसी भाईचारे के साथ मनाते हैं. लेकिन बकरीद से पहले दिल्ली में एक बार फिर कुर्बानी को लेकर सियासी बयानबाजी और सख्त सरकारी निर्देशों ने माहौल गर्मा दिया है.

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद के मद्देनजर पशु कल्याण कानूनों को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. कपिल मिश्रा ने साफ कहा है कि गाय, बछड़ा, ऊंट और दूसरे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स Add Zee News as a Preferred Source : बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा : सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी… pic.twitter.com/mKZtUSgHUx — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 22, 2026

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक जगहों, गलियों और सड़कों पर कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई खुले स्थानों पर कुर्बानी करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ वैध और प्रशासन की तरफ से तय स्थानों पर ही कुर्बानी की इजाजत होगी.

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दिल्ली सरकार की ओर से जारी निर्देशों में अवैध पशु खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगाने की बात कही गई है. कपिल मिश्रा ने कहा कि राजधानी की गलियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर जानवरों की अवैध खरीद-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता है या इसकी कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सरकार ने कुर्बानी के बाद साफ-सफाई को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है. कपिल मिश्रा ने कहा कि कुर्बानी के बाद सड़कों, नालियों और सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी. उन्होंने यह भी कहा कि सीवर और नालियों में खून या जानवरों का अवशेष बहाने की इजाजत नहीं होगी.

कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर भी इन निर्देशों को शेयर किया. मंत्री ने लोगों से अपील की कि अगर कहीं भी इन नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचना दें. उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली सरकार की इन नई गाइडलाइन को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है. एक तरफ सरकार कानून और व्यवस्था का हवाला दे रही है. वहीं, दूसरी तरफ कई लोग इसे त्योहार के दौरान मुसलमानों पर जरूरत से ज्यादा सख्ती के रूप में भी देख रहे हैं. हालांकि प्रशासन का कहना है कि सभी कदम कानून के दायरे में रहकर व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं.

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