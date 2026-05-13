असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में उर्दू को जगह नहीं मिलने पर जदयू में नाराजगी, अल्पसंख्यक सेल ने उठाए सवाल

Bihar News: बिहार के नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू विषय को शामिल नहीं किया गया है. इससे पूरे राज्य में भारी हंगामा मच गया है. अल्पसंख्यक संगठनों से जुड़े लोग इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं और इन नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू को एक विषय के रूप में फिर से शामिल करने की मांग कर रहे हैं. इस बीच जदयू के दिल्ली अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने बिहार सरकार की नई उच्च शिक्षा योजना को लेकर गंभीर चिंता जताई है. पार्टी के अल्पसंख्यक सेल का इल्जाम है कि राज्य सरकार द्वारा “सेवन रिजॉल्व्स-3 (2025–30)” योजना के तहत खोले जा रहे नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू विषय की अनदेखी की जा रही है.

दिल्ली जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष साजिद मुजीब ने कहा कि बिहार सरकार नए कॉलेजों में हजारों असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की नियुक्ति की तैयारी कर रही है, लेकिन प्रस्तावित पदों में उर्दू विषय के लिए अलग से कोई पद शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया. साजिद मुजीब ने कहा कि उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहचान का अहम हिस्सा है. उन्होंने याद दिलाया कि उर्दू को बिहार में दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और राज्य के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दशकों से इसकी पढ़ाई होती आ रही है. ऐसे में नए कॉलेजों में उर्दू विषय के लिए शिक्षकों की नियुक्ति न होना हजारों छात्रों और योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर डाल सकता है.

उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जिन्होंने उर्दू विषय से NET और PhD जैसी उच्च डिग्रियां हासिल की हैं. लेकिन अगर नई नियुक्तियों में उर्दू को शामिल नहीं किया गया तो इन युवाओं के लिए रोजगार के अवसर काफी कम हो जाएंगे. उनके मुताबिक यह फैसला उन छात्रों और शिक्षकों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने सालों तक उर्दू भाषा और साहित्य की पढ़ाई की है. जदयू नेता ने यह भी कहा कि बिहार की गंगा-जमुनी तहजीब में उर्दू की अहम भूमिका रही है.

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जदयू नेता ने आगे कहा कि राज्य के साहित्य, पत्रकारिता, शिक्षा और सामाजिक जीवन में उर्दू का योगदान ऐतिहासिक रहा है. इसलिए नई शिक्षा नीति और कॉलेज विस्तार योजनाओं में इस भाषा को नजरअंदाज करना सही संदेश नहीं देता. उन्होंने बिहार सरकार से मांग की कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में उर्दू विषय के लिए भी पर्याप्त पद निर्धारित किए जाएं, ताकि भाषा और उससे जुड़े छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार नहीं करती है तो अल्पसंख्यक समुदाय और उर्दू से जुड़े शिक्षित युवाओं में नाराजगी बढ़ सकती है.