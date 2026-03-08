Uttam Nagar: तरुण हत्याकांड पर नगर निगम का बड़ा एक्शन, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

Uttam Nagar Murder Case: दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन 26 वर्षीय तरुण नामक युवक की हत्या से इलाके में तनाव फैल गया. यह हत्याकांड होली के दिन रंग वाले बैलून मुस्लिम समुदाय की एक महिला पर फेंकने को लेकर हुआ. इस हत्याकांड को हिंदूवादी संगठन के लोगों ने सांप्रदायिक रंग दिया और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद कुछ उपद्रवियों ने आरोपी के घर के सामने खड़ी कार और बाइक को आग के हवाले कर दिया. वहीं, कुछ उपद्रवी आरोपी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और सामान को घर से बाहर फेंक दिया और उन सामानों में आग लगा दी. वहीं, दिल्ली नगर निगम ने रविवार (8 मार्च) यानी आज तरुण हत्याकांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की है.

दरअसल, तरुण की हत्या के बाद पीड़ित परिवार लगातार यह मांग कर रहा था कि आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए. अब दिल्ली नगर निगम ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया है. इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की भारी तैनाती की गई है और इलाके को डिविजन और सब-डिविजन में बांटा गया है.

गौरतलब है कि मृतक तरुण का परिवार और आरोपी का परिवार पड़ोसी हैं और पिछले 50 वर्षों से उत्तमनगर के हस्तसाल जेजे कॉलोनी में रह रहे थे. दोनों परिवारों के बीच पुराने रंजिश की भी बात सामने आ रही है. 4 मार्च को होली के दिन तरुण की चचेरी बहन छत पर होली खेल रही थी, तभी एक रंग भरा बैलून पड़ोसी में रहने वाली मुस्लिम महिला पर गिर गया. इससे महिला काफी नाराज हुई, जिसके बाद कहासुनी हुई. यह कहा सुनी लड़ाई में तबदील हो गई और तरुण के परिवार और पड़ोसी मुस्लिम परिवार के बीच लड़ाई हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान आरोपी परिवार के दो-तीन लोगों को भी गंभीर चोटें आईं हैं. इसी लड़ाई रे दौरान तरुण के सर पर लोहे की रॉड से चोट लगी, जिसके बाद तरुण को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टर ने अगले दिन तरुण को मृत घोषित कर दिया. तरुण की मौत के बाद इस दो पड़ोसियों के झगड़े में हुई हत्या को सांप्रदायिक रंग दिया गया और हिंदूवादी संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर जमकर उत्पात मचाया.