/दिल्ली में मुस्लिम नेताओं-तंजीमों की इस डेट में होगी बैठक; इंसाफ, UCC और चुनाव बहिष्कार पर होगा मंथन

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Delhi News Today: देश के अलग-अलग रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, मॉब लिंचिंग, मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है. इसके अलावा मजहबी पहचान को लेकर बढ़ती परेशानियां और अब कई रियासतों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बनाने की मांग के बीच 24 जुलाई को दिल्ली में मुस्लिम सियासत और मुस्लिम तंजीमों से जुड़ी बड़ी शख्सियतें एक ही मंच पर जमा होने जा रही हैं. इस अहम इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात, मुसलमानों के सामने पेश आ रही मुश्किलों और आगे की राह पर तफसील से गौर किया जाएगा.
इजलास में शामिल होंगी मुस्लिम समुदाय की ये दिग्गज हस्तियां
मिली जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में कांग्रेस के सीनियर नेता और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, सांसद मोहिब्बुल्ला नदवी समेत अलग-अलग सियासी दलों के मुस्लिम सांसद शामिल होंगे. वहीं, मुस्लिम तंजीमों की तरफ से मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, जमाअत-ए-इस्लामी, जमाअत-ए-अहले हदीस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के नुमाइंदे भी मौजूद रहेंगे.
बैठक में मुल्क के अलग-अलग रियासतों में मस्जिदों और मदरसों पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई, मुसलमानों के सामने पेश आ रही चुनौतियां, समान नागरिक संहिता और उत्तराखंड में मदरसों को बंद किए जाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से बातचीत होगी. इन तमाम मामलों पर साझा राय बनाने और आगे की रणनीति तय करने पर भी गौर किया जाएगा.
अब मुसलमान करेंगे हर चुनाव का बहिष्कार?
बैठक का एक अहम एजेंडा यह भी बताया जा रहा है कि अगर लगातार सरकारें मुसलमानों को इंसाफ दिलाने में नाकाम साबित हो रही हैं, तो क्या अब मुसलमानों को "गैर-तआवुन तहरीक" यानी चुनाव के बहिष्कार जैसे कदम पर भी गौर करना चाहिए. इस मुद्दे पर मौजूद सियासी रहनुमा और तंजीमों के जिम्मेदार आपस में मशविरा करेंगे.
यह इजलास इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स नाम की तंजीम की तरफ से आयोजित किया जा रहा है. माना जा रहा है कि मौजूदा हालात के मद्देनजर यह बैठक मुस्लिम सियासत और सामाजिक तंजीमों के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें मुल्क भर में मुसलमानों से जुड़े अलग-अलग मसलों पर साझा रुख अपनाने और आगे की राह तय करने की कोशिश की जाएगी. इस पर पूरे देश के मुसलमानों की नजर रहेगी.