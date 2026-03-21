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Zee SalaamIndian Muslimनाम पूछा, धर्म जाना और पीट दिया, दिल्ली में मुस्लिम छात्रों पर चरमपंथियों का बर्बर हमला

नाम पूछा, धर्म जाना और पीट दिया, दिल्ली में मुस्लिम छात्रों पर चरमपंथियों का बर्बर हमला

Muslim Students Harassed in Delhi: उत्तम नगर के बाद दिल्ली के मुस्तफाबाद में भी हिंदूवादी संगठनों का तांडव देखने को मिला, जब 12वीं का एग्जाम देकर लौट रहे दो मुस्लिम छात्रों पर कथित तौर पर 10 से 12 लोगों ने धार्मिक पहचान पूछकर हमला कर दिया. इस हमले में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया.

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 21, 2026, 03:20 PM IST

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चरमपंथियों ने धर्म पूछकर मुस्लिम छात्रों को पीटा (PC-FoEJ Media)
चरमपंथियों ने धर्म पूछकर मुस्लिम छात्रों को पीटा (PC-FoEJ Media)

Delhi News: होली पर दो परिवारों में आपसी रंजिश के बाद हुई लड़ाई में तरुण नाम के शख्स की मौत हो गई थी. इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने ईद पर मुसलमानों के साथ "खून की होली" खेलने की धमकी दी थी. यह मामल अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बीते दिनों उत्तर पूर्वी दिल्ली में दो मुस्लिम छात्रों को कथित चरमपंथियों ने उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया.

मिली जानकारी के मुताबिक, एग्जाम देकर लौट रहे दो मुस्लिम छात्रों के साथ देश की राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में चरमपंथियों ने जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी पैल गई. यह घटना तुखमीरपुर इलाके में हुई, जब दोनों छात्र क्लास 12वीं का एग्जाम देकर घर लौट रहे थे. दोनों पीड़ित छात्रों की एक ही नाम फैजान है. आरोप है कि हिंदूवादी संगठन के 10 से 12 लोगों के एक समूह ने पीछे से उन्हें घेर लिया और धार्मिक पहचान के आधार पर हमला किया.

मोहम्मद फैजान और उनके दोस्त फैजान स्कूल से लौट रहे थे, तभी कथित हिंदू समुदाय के नौजवानों के ग्रुप ने उन्हें रोक लिया और नाम पूछने लगे. मोहम्मद फैजान ने उस रमजान की वजह से टोपी लगाई थी, जिससे उनका मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक जाहिर था. यही वजह है कि आरोपी ने उन्हें खासकर निशाना बनाया. हैरान करने वाली बात यह कि आरोपियों ने उनके साथ मौजूद दूसरे धर्म के छात्रों को जाने दिया.

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हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने दोनों फैजान नाम के नौजवानों को डंडे और बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की. एक छात्र के सिर पर गंभीर चोट लगी है, जिस पर चोट लगने की वजह से मोहम्मद फैजान बेहोश होकर गिर पड़े. उन्होंने बताया, "मैं टोपी पहने हुए था. उन्होंने मेरा नाम पूछा और धर्म जाने के बाद उन पर हमल कर दिया. " पीड़ित छात्र के मुताबिक, "जिस समय यह घटना घटी उस वक्त मेरे साथ दो से तीन हिंदू समुदाय के छात्र थे, जिनका धर्म जानने के बाद आरोपियों ने उन्हें छोड़ दिया."

मोहम्मद फैजान के नाक की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, जबकि सिर में फटने की वजह से टांके लगाने पड़े. इसके अलावा उनके जिस्म के कई हिस्सों पर गंभीर चोट आई है. पीड़ित के भाई रशीद के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद उनकी क्लासमेट्स ने पुलिस को सूचित किया. घायल छात्रों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और आगे इलाज के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

FoEJ मीडिया ने पीड़ित के भाई रशीद के हवाले से बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. उन्होंने कहा, "सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है कि दूसरे लड़के भाग रहे हैं, जबकि फैजान को पीछे से आरोपियों ने पकड़ लिया है." उन्होंने बताया कि "इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई. फैजान पढ़ाई में अच्छा है और किसी झगड़े में शामिल नहीं होता है. वह उन लोगों को भी नहीं जानता था."

मोहम्मद फैजान ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, "उन्होंने मुझे इतनी बार मारा कि मैं बेहोश हो गया. उन्होंने हाथ, सिर, कमर और पैरों पर बेल्ट, डंडे और रॉड से हमला किया." रशीद ने आगे कहा कि जांच प्रक्रिया जारी है और उनका पूरा भरोसा है कि पुलिस उचित कार्रवाई करेगी. रशीद ने कहा कि इस मामले में जांच जारी है. हमें पुलिस पर पूरा यकीन है कि वह उचित कार्रवाई करेगी.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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