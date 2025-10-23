Advertisement
Delhi: दिवाली पर सलमान की मॉब लिंचिंग से सनसनी; रील बनाने को लेकर हुआ था विवाद

Salman Mob Lynching Case Delhi: दिवाली के दिन दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. राजधानी में नंद नगरी इलाके में रील बनाते समय दो समूहों के बीच झगड़े में 22 साल के सलमान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. दिवाली की रात हुई इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:55 PM IST

मृतक सलमान की दिवाली पर रील बनाने को लेकर कर दी गई लिंचिंग
Delhi News Today: दिल्ली में एक मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंक की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है. इस घटना के बाद एक बार फिर मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई है. मृतक की पहचान सलमान के रुप में हुई है. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है. 

यह घटना मंगलवार (21 अक्टूबर) की है, जब दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के नंद नगरी थाना क्षेत्र में दिवाली की रात एक मौत की मौत से सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि सुंदर नगरी के रहने वाला सलमान (22) अपने दोस्तों के साथ गगन सिनेमा फ्लाईओवर के ऊपर रील बना रहा थे, तभी दो समूहों के बीच झगड़ा हो गया. झगड़े ने मारपीट का रूप ले लिया, जिसमें सलमान की बेहरमी से पिटाई की गई. 

मिली जानकारी के मुताबिक, सलमान प्लास्टिक स्क्रैप का काम करते हैं और परिवार के साथ वहीं रहता थे. झगड़े के बाद सलमान को गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान गुरुवार (23 अक्टूबर) की सुबह उनकी मौत हो गई. पीड़ित परिवार के मुताबिक, दिवाली की रात सलमान अपने दोस्तों के साथ फ्लाईओवर पर घूमने गए थे. जहां उनके दोस्तों का कुछ अन्य लड़कों से झगड़ा हो गया. 

मृतक सलमान के भाई अनान ने बताया कि झगड़े में मौजूद लड़कों ने सलमान को बुरी तरह पीटा. बाद में सलमान के दोस्तों ने परिवार को फोन कर बताया कि वह राशिद डॉक्टर की दुकान के पास घायल पड़ा है. जब परिवार मौके पर पहुंचा, तो सलमान के शरीर से कई जगह से खून निकल रहा था और वह बेहोशी की हालत में थे.

परिजनों का आरोप है कि सलमान की बेहरमी से पिटाई की गई, जिससे उनकी मौत हो गई. परिवार का यह भी कहना है कि सलमान के दोस्तों के बयानों में विरोधाभास है. कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ और, जिससे शक और गहरा गया है. इस मामले में पीड़ित परिजनों ने आशंका जताई है कि हत्या में सलमान के ही दोस्तों की भूमिका हो सकती है. 

इस घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही वजह की पुष्टि हो पाएगी.

पुलिस ने बताया कि 21 अक्टूबर को नंद नगरी थाने में एक नौजवान के झगड़े में घायल होने की सूचना मिली थी. शिकायतकर्ता सोहेल (26) ने बताया कि जब वे नंद नगरी फ्लाईओवर पर रील बना रहे थे, तब दो समूहों में झगड़ा हो गया. इसी दौरान उसके दोस्त सलमान (22) को गंभीर चोटें आईं. उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां वह बेहोश अवस्था में था.

पुलिस ने इस मामले में धारा 110/3(5) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन 23 अक्टूबर को सलमान की मौत होने की सूचना मिलने के बाद में धाराएं बढ़ा दी हैं. पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या के मामले को हत्या के केस में बदलते हु धारा 105 BNS लगाई है. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और आरोपियों की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Delhi NewsDelhi murder casemuslim news

