Delhi News: JSR कहने पर किया मजबूर और पकड़वाए पैर; मुस्लिम ड्राइवर के साथ बदसलूकी
Delhi News: JSR कहने पर किया मजबूर और पकड़वाए पैर; मुस्लिम ड्राइवर के साथ बदसलूकी

Delhi News: दिल्ली में एक मुस्लिम कैब ड्राइवर की पिटाई की गई, जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए फोर्स किया गया, इसके बाद उससे पैर पकड़वाए गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 11, 2025, 11:05 AM IST

Trending Photos

Delhi News: JSR कहने पर किया मजबूर और पकड़वाए पैर; मुस्लिम ड्राइवर के साथ बदसलूकी

Delhi News: राजधानी दिल्ली के जीटीबी नगर थाना इलाके के मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के सामने एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. मामला पेश आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. दरअसल यहां एक बेगुनाह कैब ड्राइवर को बेरहमी से पीटा गया. पीड़ित का नाम आसम मोहम्मद है.

क्या है पूरा मामला?

गाजियाबाद निवासी और छोटा हाथी चालक आस मोहम्मद ने जब गाड़ी चलाने से मना किया तो न केवल उसे बुरी तरह पीटा गया, बल्कि उसके पैर पकड़ने के लिए भी मजबूर किया गया और जय सियाराम का नारा लगाने पर भी जोर दिया गया, पुलिस ने इस मामले में पीड़ित के बयान पर शिकायत दर्ज कर ली है.

पुलिस ने क्या कहा?

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है. जीटीबी नगर पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने पीड़ित के बयान पर शिकायत दर्ज कर ली है और उसे कल बयान के लिए बुलाया गया है. 

क्या बोले आस मोहम्मद

घटना की जानकारी देते हुए, मोहम्मद ने एक अखबार को बताया वह अपनी कार को पीछे कर रहा था इसी दौरान उसका एक शख्स के साथ विवाद हो गया. वह बिना किसी वजह के दुर्व्यवहार करने लगा. मामला इस हद तक बढ़ गया कि उसने कार की खिड़की तोड़ दी और जिद करने लगा कि वह उसे अपनी गलती स्वीकार किए बिना यहां से नहीं जाने देगा.

जय श्री राम के नारे लगवाने पर दिया ज़ोर

दबाव में आकर उसने अपनी गलती मान ली, लेकिन इसके बाद भी वह आदमी नहीं रुका. उसके मुताबिक, उसने उसे जबरन अपने पैर पकड़वाए, जय श्री राम का नारा लगाने पर ज़ोर दिया. मुहम्मद के मुताबिक, घटना के दौरान उक्त व्यक्ति ने पूरी बात अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी कर ली.

उधर, जिस ग्राहक के लिए आस मोहम्मद सामान लेकर गया था, उसने पुलिस को बताया कि आस मोहम्मद पहले ही अपनी गलती मान चुका था और माफ़ी मांग चुका था. पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर आस मोहम्मद को बयान के लिए तलब किया है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी ज़ब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. 

