Delhi: बारात में पैसा लूटना नहीं आया पसंद, CISF अधिकारी ने सुहेल के सिर में मारी गोली

Delhi News: दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में शनिवार रात एक दुखद घटना हुई, जहां एक शादी के जुलूस के दौरान CISF के एक जवान ने 14 साल के नाबालिग सुहेल के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी, पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद ऑफिसर मौके से भाग गया लेकिन उसे उत्तर प्रदेश के इटावा में गिरफ्तार कर लिया गया.

नोट लूटने पर सिर पर मारी गोली

पुलिस के मुताबिक, यह घटना शनिवार रात एक शादी के जुलूस के दौरान हुई, जब सुहेल नाम का युवक मानसरोवर पार्क पुलिस स्टेशन के पास एक कम्युनिटी सेंटर के बाहर लोग नोट उड़ा रहे थे तो वह उन्हें लूटने लगा. इस पर जुलूस में शामिल CISF के एक जवान ने पिस्तौल निकाली और सोहेल के सिर में गोली मार दी.

युवक को तुरंत डॉ. हेड गवार हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत के बाद पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. गिरफ्तार ऑफिसर की पहचान मदन गोपाल तिवारी के तौर पर हुई है, जो दूल्हे के मामा का बेटा है और अभी कपूर में CISF में तैनात है.

Add Zee News as a Preferred Source

झुग्गियों में रहता था सुहेल

ऑफिसर छुट्टी पर शादी में शामिल हुआ था. सुहेल अपने परिवार के साथ नाथू कॉलोनी की झुग्गी-झोपड़ियों में रहता था. उसके पिता सिराजुद्दीन पेशे से मज़दूर हैं और सुहेल के दो भाई हैं. पिता ने बताया कि सोहेल पढ़ाई नहीं करता था और शनिवार रात को अपने छोटे भाई और दोस्तों के साथ बारात देखने गया था.

दुल्हे के पिता को हिरासत में लिया

हादसे के बाद बारात में अफ़रा-तफ़री मच गई और दुल्हन की डोली नहीं उठ पाई. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दूल्हे और उसके पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया. दूल्हे ने पुलिस को बताया कि यह घटना इटावा के रहने वाले मदन गोपाल तिवारी ने की है.

पुलिस ने हथियार भी किया बरामद

पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के ज़रिए उसे ट्रैक किया और इटावा से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार व्यक्ति के पास से शूटिंग में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर ली गई है. शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल कमिश्नर ऑफ़ पुलिस प्रशांत गौतम ने बताया कि ऑफिसर ने शराब के नशे में था और इस घटना को अंजाम देने के बाद वह कार से दिल्ली से इटावा भाग गया.