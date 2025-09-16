Delhi Riot 2020: सोलंकी हत्याकांड में ज़ाकिर बरी, अब पुलिस पर उठ रहे सवाल
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2924032
Zee SalaamIndian Muslim

Delhi Riot 2020: सोलंकी हत्याकांड में ज़ाकिर बरी, अब पुलिस पर उठ रहे सवाल

Delhi News: सोलंकी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने ज़ाकिर नाम के शख्स को बरी किया है. जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई और पेश किए गए सबूतों पर सवाल उठने लगे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 16, 2025, 10:02 AM IST

Trending Photos

Delhi Riot 2020: सोलंकी हत्याकांड में ज़ाकिर बरी, अब पुलिस पर उठ रहे सवाल

Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने आज दिल्ली दंगों के दौरान हुए राहुल सोलंकी हत्याकांड में जाकिर को बरी कर दिया है. जाकिर के अलावा इस मामले में 15 दूसरे आरोपी हैं जिन पर हत्या का आरोप है. इससे पहले जाकिर को इस मामले में प्रोक्लेम ओफेंडर घोषित किया गया था. लेकिन, हाईकोर्ट में उसे खारिज कर दिया गया और जाकिर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. प्रोक्लेम ओफेंडर उसे कहते हैं जो कोर्ट में पेश नहीं होता है और उसे एक तरह से भगोड़ा कहा जाता है.

क्या है मामला?

आपको बता दें कि 24 फरवरी 2020 को दिल्ली के शिव विहार तराहे पर राहुल सोलंकी नाम के एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसमें 16 आरोपी आरोपी थे. जाकिर के वकील एडवोकेट बाबर चौहान ने मामले की पैरवी की और अदालत के सामने फैक्ट्स पेश किए.

इस मामले की सुनवाई दिल्ली के कडकडडूमा कोर्ट में हुई और अदालत ने जाकिर को हत्या के आरोप से बरी कर दिया. जाकिर के परिवार ने जहां उनके बरी होने पर खुशी और संतोष जताया, वहीं एडवोकेट बाबर चौहान ने फैसले का स्वागत किया और अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जिन सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने लोगों को दिल्ली दंगों 2020 में आरोपी बनाया था, वे अदालत में औंधे मुंह गिर रहे हैं और निर्दोष लोगों को अदालत से न्याय मिल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की कार्रवाई पर सवाल

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे सबूतों का झूठा साबित होना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि राहुल सोलंकी हत्याकांड में आज पांच साल बाद इन सबूतों का झूठा पाया जाना और अदालत का यह आदेश इस बात का सबूत है कि निर्दोष लोगों को आरोपी बनाया गया था.

जमानत को मिलती है, लेकिन आती हैं ये दिक्कतें

बाबर चौहान ने कहा कि ऐसे लोगों को अदालतों से न्याय तो मिल जाता है, लेकिन उत्पीड़न, समय की बर्बादी, समाज में हत्या का गंभीर आरोप और कई सालों तक उसका कलंक, ज़मानत मिलना, क्लीन चिट मिलना, पैसा खर्च होना, इन सबकी भरपाई नहीं हो सकती.

ऐसे आरोपों और मामलों का सामना करने वाले ही इन्हें समझ सकते हैं. ज़ाकिर को न्याय तो मिल गया, लेकिन उसके किए की भरपाई कैसे होगी? ज़ाकिर जैसे और भी निर्दोष लोग हैं जो जेलों में, मुकदमों का सामना करते हुए, और मानसिक यातनाएं झेलते हुए अपने जीवन के अनमोल दिन बर्बाद करते हैं. उनके लिए क्या इनाम और मुआवज़ा होगा?

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

DelhiDelhi Newsmuslim news

Trending news

Delhi
Delhi Riot 2020: सोलंकी हत्याकांड में ज़ाकिर बरी, अब पुलिस पर उठ रहे सवाल
AIMPLB on Waqf Act
Waqf Act पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं है खुश?
Hamas
Gaza खाली कराने पर भी हमास को हराना नामुमकिन: इजराइली सेना के अधिकारी का बड़ा बयान
america
Israel पहुंचकर अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो के बदले सुर, बोलने लगे इजराइल की वाणी
Israel Hamas War
Gaza: ट्रंप के मंत्री बोले, वॉर का नहीं है कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन; US भी हटा पीछे?
Gaza News
इजराइल का मौत का नंगा नाच! IDF ने की 14 साल के फुटबॉलर समेत पूरे परिवार की हत्या
yemen news
यमन में कलम के सिपाहियों पर कहर; इजरायल के हवाई हमलों में 33 पत्रकारों की मौत
Pakistan News
ऑपरेशन सिंदूर के बाद खंडहर हुआ था लश्कर मुख्यालय, अब फिर से बन रहा है नया अड्डा
UP News
गाजी मियां या महाराजा सुहेलदेव; UP में दोनों के नाम से क्यों शुरू हुई सियासी जंग
gaza conflict
गाजा संकट पर अमेरिका का सख्त रुख, इजरायल को दी खुली छूट; हमास को हटाने की मांग
;