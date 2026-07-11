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PFI के 21 नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, NIA कोर्ट ने UAPA समेत कई संगीन इल्जाम किए तय

NIA Court Action on PFI Members: दिल्ली की एनआईए अदालत ने प्रतिबंधित संगठन PFI के 21 मुल्जिमों पर देश विरोधी सरगर्मियों और UAPA से जुड़े मामलों के तहत इल्जामा तय कर दिए हैं. मामले की सुनवाई 29 जुलाई से शुरू होगी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएफआई के दो पूर्व सदस्यों को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जमानत दे दी.

Reported By: Syed Mubashshir
Published: Jul 11, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:45 PM IST
PFI के 21 नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, NIA कोर्ट ने UAPA समेत कई संगीन इल्जाम किए तय
Image Credit: (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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