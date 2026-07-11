/PFI के 21 नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, NIA कोर्ट ने UAPA समेत कई संगीन इल्जाम किए तय

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Delhi News Today: दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में प्रतिबंधित तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े मामले में बड़ा कानूनी पेशरफ्त देखने को मिली. अदालत ने तंजीम के कई अहम जिम्मेदारों समेत 21 मुल्जिमों के खिलाफ संगीन इल्जाम तय कर दिए हैं. अब इस मामले की बाकायदा सुनवाई 29 जुलाई से शुरू होगी, जहां सभी मुल्जिम अदालत में अपना बचाव पेश करेंगे.
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने PFI के चेयरमैन ओ.एम.ए. सलाम, वाइस चेयरमैन ई.एम. अबूबकर समेत कुल 21 मुल्जिमों के खिलाफ इल्जाम तय किए हैं. अदालत के मुताबिक इन पर मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (UAPA) के तहत कथित तौर पर आतंकी तंजीम के लिए चंदा इकट्ठा करने के इल्जाम हैं. इसके अलावा आतंकी सरगर्मियों की साजिश रचने, कथित तौर पर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के कैंप लगाने और इस तरह की कई सरगर्मियों के लिए लोगों की भर्ती करने जैसे संगीन इल्जाम लगाए गए हैं.
सभी 21 मुल्जिमों ने लगाए गए इल्जामात से किया इंकार
इल्जाम तय होने के बाद सभी 21 मुल्जिमों ने अदालत में अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को मानने से इनकार कर दिया है. उन्होंने अदालत से कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे और अपना पक्ष कानूनी तरीके से पेश करेंगे. अब इस मामले में 29 जुलाई से NIA की स्पेशल कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी.
सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी अपने सबूत और दलीलें पेश करेगी, जबकि मुल्जिमों को भी अपना बचाव रखने का पूरा मौका मिलेगा. फिलहाल अदालत ने सिर्फ इल्जाम तय किए हैं, जबकि इन आरोपों पर आखिरी फैसला मुकदमे की पूरी सुनवाई के बाद ही सुनाया जाएगा.
दिल्ली हाईकोर्ट से मिली PFI के दो पूर्व सदस्यों को जमानत
बता दें, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI के पूर्व सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी. वह दो सालों से जेल में बंद थे. दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (EF) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रतिबंधित संगठन PFI के दो पूर्व सदस्यों अंशद बदरुद्दीन और अब्दुल खादिर पुत्तूर को जमानत दे दी है. अदालत ने कहा कि पहली नजर में ऐसा कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि PFI से उन्हें मिली तनख्वाह अपराध से हासिल की गई रकम थी.
अंशद बदरुद्दीन और अब्दुल खादिर पुत्तूर को मार्च 2024 में ईडी ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की जांच के बुनियाद पर दर्ज मामले में गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी का आरोप था कि दोनों पीएफआई में जिस्मानी तरबियत देते थे और इसके बदले उन्हें तनख्वाह दी जाती थी.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध लगने से पहले किसी संगठन से तरबियत देने के बदले तनख्वाह लेना अपने आप में गैरकानूनी नहीं माना जा सकता. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत किसी रकम को अपराध की कमाई तभी माना जा सकता है, जब उसका ताल्लुक किसी तयशुदा अपराध से साबित हो. अदालत ने कहा कि दीगर इल्जामात की सच्चाई का फैसला मुकदमे की सुनवाई के दौरान किया जाएगा.