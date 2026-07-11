/PFI के 21 नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, NIA कोर्ट ने UAPA समेत कई संगीन इल्जाम किए तय

दिल्ली हाईकोर्ट से मिली PFI के दो पूर्व सदस्यों को जमानत

बता दें, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI के पूर्व सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी. वह दो सालों से जेल में बंद थे. दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (EF) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रतिबंधित संगठन PFI के दो पूर्व सदस्यों अंशद बदरुद्दीन और अब्दुल खादिर पुत्तूर को जमानत दे दी है. अदालत ने कहा कि पहली नजर में ऐसा कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि PFI से उन्हें मिली तनख्वाह अपराध से हासिल की गई रकम थी.