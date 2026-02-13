दिल्ली NIA कोर्ट का बड़ा फैसला; LeT आतंकी को पनाह देने वालों को 15 साल की सजा

NIA Court on Lashkar-e-Taiba Terror Case: दिल्ली की स्पेशल NIA कोर्ट ने आतंकी साजिश मामले में दो आतंकियों को कड़ी सजा सुनाई है. दोषियों पर प्रतिबंधित संगठन Lashkar-e-Taiba के पाकिस्तानी आतंकी बहादुर अली को पनाह देने, खाना और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप साबित हुआ. इस मामले में NIA ने जुलाई 2016 में केस दर्ज किया था.
Delhi News: दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने आतंकी साजिश से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को 15 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने पाया कि दोनों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी आतंकी बहादुर अली को शरण दिया था. साथ ही उसे खाना और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उपलब्ध कराया था.
नई दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल एनआईए अदालत ने शुक्रवार (13 फरवरी) को यह फैसला सुनाया. स्पेशल एनआईए जज प्रशांत शर्मा ने आतंकी साजिश मामले में दोषी ठहराए गए जाहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 18, 19 और 39 के तहत 15-15 साल की सजा सुनाई. दोनों आरोपियों को इससे पहले 18 दिसंबर 2025 को दोषी करार दिया गया था.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच के मुताबिक, पाकिस्तानी नागरिक बहादुर अली अन्य आतंकियों के साथ साल 2016 में भारत में घुसपैठ कर आया था. बताया गया कि यह घुसपैठ आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद भारत में आतंकवादी हमले करने की साजिश के तहत की गई थी. इसी मामले में NIA ने जुलाई 2016 में भारत में आतंकी हमलों की साजिश को लेकर केस दर्ज किया था.
जांच एजेंसी के मुताबिक, सुरक्षा बलों के जरिये चलाए गए ऑपरेशन में बहादुर अली के साथ आए अन्य आतंकियों को मार गिराया गया था. इसके बाद बहादुर अली को जाहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर ने पनाह दी. आरोप है कि दोनों ने उसे रहने की जगह, खाना और अन्य जरूरी लॉजिस्टिक मदद मुहैया कराई, जबकि उन्हें यह जानकारी थी कि वह लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन का सदस्य है.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों की बेगुनाही से संबंधित कोई सबूत अदालत के सामने पेश नहीं किया गया है. कोर्ट ने जाहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर को आतंकी साजिश, आतंकी संगठन के सदस्य को पनाह देने और प्रतिबंधित आतंकी संगठन को समर्थन देने का दोषी पाया. इस मामले में आतंकी बहादुर अली ने मार्च 2021 में आरोप तय होने के दौरान अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था. इसके बाद उसे आतंकवादी गतिविधियों की साजिश में दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.
