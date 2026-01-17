Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimदेशविरोधी साजिश की दोषी आसिया अंद्राबी और उसके साथियों की सजा पर सस्पेंस; अब इस डेट में खुलेगा सजा पत्र

देशविरोधी साजिश की दोषी आसिया अंद्राबी और उसके साथियों की सजा पर सस्पेंस; अब इस डेट में खुलेगा 'सजा पत्र'

NIA Court on Asiya Andrabi: दिल्ली की NIA कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उनकी दो महिला साथियों की सजा पर सुनवाई टालकर 2 फरवरी कर दी. कोर्ट ने तीनों को UAPA में दोषी ठहराया है. मामला देशविरोधी साजिश और जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश से जुड़ा है. अब सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 17, 2026, 03:45 PM IST

कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी (फाइल फोटो)
कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी (फाइल फोटो)

Delhi News: कश्मीरी अलगाववादी नेता और दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी और उनकी दो महिला साथियों के खिलाफ शनिवार (17 जनवरी) को फैसला आने वाला था. हालांकि, कोर्ट में उनके सजा पर फैसले की सुनवाई टल गई. दिल्ली की NIA कोर्ट ने आज तारीख आगे बढ़ा दी है और अब इस पर 2 फरवरी को अहम फैसला आएगा. 

कोर्ट पहले ही इन तीनों को UAPA कानून के तहत दोषी ठहरा चुकी है. यह मामला भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचने, देश के खिलाफ अवैध गतिविधियों में शामिल होने और जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश से जुड़ा है. अब 2 फरवरी को कोर्ट यह तय करेगी कि दोषी पाए जाने के बाद इन तीनों को कितनी सजा दी जाएगी.

बता दें, आसिया अंद्राबी और उसके साथियों की सजा पर फैसला अब 2 फरवरी को होगा. पहले यह सुनवाई 17 जनवरी यानी आज होनी थी, लेकिन दिल्ली की NIA कोर्ट ने सजा पर बहस की तारीख आगे बढ़ा दी. दिल्ली की NIA कोर्ट दुख्तरान-ए-मिल्लत (DeM) की नेता आसिया अंद्राबी, सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन के खिलाफ सजा पर फैसला देने वाली थी. इस मामले में तीनों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है. दोषी पाए गए अपराधों के लिए कानून के तहत उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.

उम्रकैद या साजी- फैसले पर टिकी निगाहें
तीनों को भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है. इसमें भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने से जुड़ी धारा 121 और जंग की साजिश से जुड़ी धारा 121-A शामिल है, जिनमें उम्रकैद या मौत की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा, दोषसिद्धि में राजद्रोह की धारा 124-A और आपराधिक साजिश की धारा 120-B भी शामिल है. साथ ही दुश्मनी फैलाने और भड़काऊ बयान देने के आरोप भी साबित हुए हैं.

कोर्ट ने तीनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 यानी UAPA की कड़ी धाराओं के तहत भी दोषी ठहराया है. इसमें साजिश और आतंकवादी संगठन की सदस्यता से जुड़ी धारा 18 और 20 शामिल हैं, जिनमें उम्रकैद का प्रावधान है. इसके अलावा, प्रतिबंधित संगठन से जुड़ने और उसे समर्थन देने के लिए धारा 38 और 39 के तहत भी दोषी ठहराया गया है.

कानूनी एक्सपर्ट ने क्या कहा?
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कोर्ट लगातार अलगाववादी वकालत, उग्रवाद का महिमामंडन और प्रतिबंधित संगठन में नेतृत्व की भूमिका जैसे तथ्यों को ध्यान में रख सकती है. इन बातों के आधार पर उम्रकैद या लंबी अवधि की कठोर सजा पर विचार किया जा सकता है. यह भी मुमकिन है कि अलग-अलग मामलों की सजा एक साथ चलाने का आदेश दिया जाए.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू

