निजामुद्दीन दरगाह पर काम करने वाले शहजाद की खौफनाक हत्या, पुलिस ने दो संदिग्ध को दबोचा

Delhi Crime News: दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन थाना इलाके से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है. यहां मोहम्मद शहजाद नाम के एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और घटना की जांच कर रही है.

बीती बुधवार की रात निजामुद्दीन थाना इलाके के खुसरो पार्क में कुछ युवकों ने मोहम्मद शहजाद की बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना का पता तब चला जब टॉयलेट करने के लिए एक व्यक्ति खुसरो पार्क में घुसा, तब वह उस जगह के हालात देखकर चौंक गया और चिल्लाते हुए बाहर भागा. इस व्यक्ति की चिलाने की आवज से आसपास के लोग पहुंचे, जिसके बाद वहां लाश को देखने के लिए भीड़ जुट गई. वहीं, इस घटना की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है इस दौरान फॉरेंसिक टीम भी पहुंची.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मृतक मोहम्मद शहजाद की उम्र 32 से 33 वर्ष होगा. वह हजरत निजामुद्दीन दरगाह में काम करता था. हत्यारों ने मोहम्मद शहजाद की हत्या के बाद उसके शव को कई टूकड़ों में काटकर अलग कर दिया. मृतक मोहम्मद शहजाद मूल रूप से बिहार का रहने वाला था.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने अब तक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो लोगों को पकड़ा है और उनसे पूछताछ कर रही है. वहीं, इस घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं. अभी तक इस घटना के पीछे की वजह सामने नहीं आई है. पुलिस की जांच खत्म होने पर घटना के पीछे की वजह का खुलासा हो पाएगा.

गौरतलब है कि दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद दिल्ली की पुलिस हाई अलर्ट पर है. इसके बावजूद कुछ युवकों द्वारा बेखौफी के साथ मोहम्मद शहजाद की हत्या कर दी गई. यह घटना दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है.