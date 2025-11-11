Car Blast के बाद Delhi में अलर्ट; लालकिला जाने से पहले जान लें ये गाइडलाइन वरना हो जाएंगे परेशान

Delhi Car Blast Update: राजधानी दिल्ली में बीते सोमवार (10 नवंबर) की शाम एक भीषण कार बम धमाका हुआ. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. दिल्ली के दिल लालकिले के पास हुए इस विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया.

इस दौरान कई महत्वपूर्ण जगहें भी बंद रहेंगी. दिल्ली में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनमें लालकिला भी शामिल है. कार बम धमाके के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने ऐतिहासिक लाल किले को अगले तीन दिनों के लिए आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया है. ऐसे में लालकिला घूमने की ख्वाहिश कर दिल्ली पहुंचे टूरिस्टों को काफी निराशा हुई.

ASI की खास अपील

एबीपी लाइव में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इसी के बाद सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया. ASI अधिकारियों ने बताया कि इन तीन दिनों के दौरान लाल किले और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह जांच की जाएगी. किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने और सबूत जुटाने के लिए पुलिस, NSG और फॉरेंसिक टीमें लगातार जांच कर रही हैं.

ASI अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अगले 3 दिनों तक लाल किला और उसके आसपास अनावश्यक रूप से न जाएं. सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही लाल किला दोबारा आम लोगों के लिए खोला जाएगा.

सुरक्षा एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी

सोमवार रात गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता RML अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने धमाके में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना. इसके बाद गृह मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर भी स्थिति का जायजा लिया. जांच में पता चला है कि विस्फोटक को एक कार में रखा गया था. सुरक्षा एजेंसियां पूरी घटना को कई एंगल से जांच रही हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विस्फोट की वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने जिस कार का इस्तेमाल किया था, वह गुरुग्राम के सलमान नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है. हालांकि, सलमान ने इस कार को देवेंद्र नाम के शख्स को बेच दिया था. फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां, ATS और NIA की टीमें अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं.

जांच एजेंसियों ने UAPA के तहत किया FIR

इस केस की जांच में जुटे अधिकारियों ने बताया कि मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 16 और 18 के तहत FIR दर्ज किया गया है. इसके अलावा Explosive Substances Act की धारा 3 और 4 भी लगाई गई है. UAPA की धारा 16 उस आतंकी हमले के लिए है, जो घटना हो चुकी हो. इसमें अगर किसी की मौत होती है तो दोषी को उम्रकैद या फांसी, साथ ही भारीभरकम जुर्माना भी हो सकता है. सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली सहित NCR, मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया है.

