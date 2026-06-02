UAPA केस में 4 साल 9 महीने बाद मदेश शंकर उर्फ अब्दुल्ला को मिली ज़मानत, जानें पूरा मामला

Delhi News: दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित NIA की स्पेशल अदालत ने सोमवार को मदेश शंकर को ज़मानत दे दी. मदेश शंकर करीब 4 साल 9 महीने से जेल में बंद था. उसे साल 2021 में NIA ने कथित आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था. यह मामला गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत दर्ज किया गया था. अब अदालत ने लंबी हिरासत के बाद उसे जमानत देने का फैसला किया है.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (PDSJ) पीतांबर दत्त ने मदेश शंकर को 1 लाख रुपये का ज़मानत बांड और इतनी ही राशि के दो ज़मानती पेश करने पर ज़मानत दे दी. अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें यह शामिल है कि वह अपना पासपोर्ट जमा करेगा, इसी तरह के अन्य अपराधों में शामिल नहीं होगा और ISIS के अन्य सदस्यों से टेलीफ़ोन पर संपर्क नहीं करेगा. जमानत देते समय, अदालत ने यह टिप्पणी की कि आरोपी मदेश शंकर उर्फ ​​अब्दुल्ला चार साल और नौ महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है.

कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

अदालत ने कहा, "इस मामले का ट्रायल (मुकदमा) निकट भविष्य में पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अब तक केवल 61 गवाहों की ही गवाही ली है और अभी भी लगभग 90 गवाहों की गवाही बाकी है, जिसमें ट्रायल पूरा होने में काफी समय लगेगा." अदालत ने आदेश दिया, "उपरोक्त बातों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपी मदेश शंकर उर्फ ​​अब्दुल्ला की ओर से दायर ज़मानत याचिका स्वीकार की जाती है. आरोपी मदेश शंकर को 1 लाख रुपये का ज़मानत बांड और इतनी ही राशि के दो ज़मानती पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाता है."

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आरोपी के वकील ने क्या दी दलील

आरोपी की ओर से वकील राहुल साहनी पेश हुए और उन्होंने यह दलील दी कि आरोपी लंबे समय से हिरासत में है. उन्होंने यह भी कहा कि "वह अन्य आरोपियों के समान आधार पर ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है." यह दलील भी दी गई कि UAPA की धारा 43 D (5) के तहत निर्धारित शर्तें मदेश शंकर के मामले में लागू नहीं होती हैं. इसके अलावा, यह भी बताया गया कि मदेश शंकर को 4 अगस्त, 2021 को सोशल मीडिया के ज़रिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोपों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. यह भी कहा गया कि मामले में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल हो चुकी है और आरोप तय किए जा चुके हैं. इसलिए, जांच को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है.

इनपुट- (ANI)