क्यों हैं गोल्डी बरार गैंग के निशाने पर मुनव्वर फारुकी? दिल्ली पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

Delhi News Today: बॉलीवुड स्टार सलमान खान के बाद अब फेमस स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी देश के सबसे खतरनाक गैंग्स के निशान पर हैं. दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को रोहित गोदारा–गोल्डी बरार–विरेंद्र चरन गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की मानें तो यह तीनों बदमाश स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की हत्या की साजिश रच रहे थे.

इन आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पकड़ा. यह दोनों बदमाश जयरपुर–कालिंदी कुंज रोड से कहीं जा रहे थे, जिसकी पुलिस को टिप मिली थी. जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हरियाणा के पानीपत निवासी राहुल और भिवानी निवासी साहिल के रूप में हुई.

कई दिनों से मुनव्वर की कर रहे थे जासूसी

दोनों बदमाशों से पूछताछ के बाद पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. जांच में पता चला कि दोनों आरोपियों को विदेश में बैठा गैंगस्टर रोहित गोदारा निर्देश देता था. रोहित गोदारा, गोल्डी बरार और विरेंद्र चरन के साथ काम करता है. पुलिस के मुताबिक, इनका मिशन मुनव्वर फारुकी की हत्या करना था.

पुलिस ने बताया, "दोनों बदमाशों को विदेश में बैठा गैंगस्टर रोहित गोदारा ने मुनव्वर फारुकी को मारने के निर्देश दिए थे. यह गैंग गोल्डी बरार और विरेंद्र चरन के संपर्क में है." मिली जानकारी के मुताबिक, राहुल और साहिल ने मुंबई और बेंगलुरु में मुनव्वर की आवाजाही पर नजर रखना और उनके हर की टोह लेना.

पुलिस को देखकर की फायरिंग

बदमाशों के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों शूटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में मौजूद हैं. पुलिस ने कालिंदी कुंज–पुस्ता रोड पर जाल बिछाया. इसी दौरान पुलिस ने तड़के सुबह 3 बजे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर जाते हुए दो लोगों को देखा. पुलिस ने रुकने का आदेश दिया तो आरोपियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई.

पुलिस ने जब बदमाशों को गिरफ्तार किया तो उनकी निशानदेही राहुल और साहिल के रुप में हुई. इस मुठभेड़ में राहुल घायल हो गया, जिसे फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वह दिसंबर 2024 से हरियाणा के यमुनानगर हुए ट्रिपल मर्डर में भी आरोपी है. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने साहिल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दोनों के पास से हथियार और मोटरसाइकिल भी जब्त की है.

मुनव्वर फारुकी हिट लिस्ट में क्यों?

द मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, मुनव्वर फारुकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हिट लिस्ट में भी शामिल हैं. अधिकारियों का कहना है कि गोल्डी बरार गैंग ने हाल के दिनों ने सेलिब्रिटीज को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिनमें से कई अभी भी इस गैंग के निशाने पर हैं. इस हफ्ते मुंबई क्राइम ब्रांच ने दिलीप चौधरी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसने कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा को धमकी दी थी. दिलीप ने खुद को गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग का मेंबर बताया था.

बीते दिनों मशहूर एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर भी दो बदमाशों ने गोलीबारी की थी. वहीं, अब मुनव्वर फारुकी भी इन गैंग्स के निशाने पर आ गए हैं. मुनव्वर फारुकी का हालिया दिनों पॉपुलैरिटी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है. साल 2024 में बिग बॉस और उससे पहले 'लॉक अप शो' जीतकर तहलका मचा दिया था. उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लंबी फैन फॉलोइंग हैं. यही वजह है कि वह खतरनाक गैंग्स के निशाने पर हैं.

